FA SOLm
FA SOLm
FANo me molesta tanta llum des SOLmsol.
Primer tanc es FAulls,
puc obrir només una SOLmretxa,
me basta i me FAsobra
per saber on pos es SOLmpeus.
Petjades damunt s'aFArena,
me sent com un OdisSOLmseu.
SI♭I jo t'estim i tu no ho DOcreus,
i no hi ha REmres davall lo que LAmveus.
Ses conclusiSI♭ons a ses que he arriDObat:
ningú m'aguanREmta tan concenLAmtrat.
SI♭ DO
Travessat SI♭de sequeDOdat,
lo que he troREmbat aquí en es LAmMigjorn.
M'identiSI♭fic amb aquesDOtes
climàtiques condiciFAons.
No me molesta tanta llum des SOLmsol.
Veig ses FAnaus com arriben,
talaiat, des de sa fiSOLmnestra.
Es coFAlors que s'han fet
com un gloSOLmbus per dins sa badia,
i avui tenc un diFAa que només pens en SOLmvós.
SI♭I jo t'estim com sé estiDOmar,
i no en sé REmmés de lo que hi LAmha.
Ses concluSI♭sions a ses que he arriDObat:
ningú m'aREmguanta tan concenLAmtrat.
TravesSI♭sat de soledat, DO
lo que he troREmbat aquí en es MigLAmjorn.
SI♭M'identific amb aDOquestes
cromàtiques sensaciFAons.
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