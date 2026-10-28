Tren transquiberià (Acords)

No tenc passe VIP

Acords Acords
Coça
MI5 SOL5 RE5 MI5
SOL5 RE5 MI5

MI5No tenc passe VIP
per SOL5viatjar amb so TIB,
n'esRE5tic fart i ben tip,
sempre MI5es mateix circuit.

Sa MI5via verda
esSOL5tà plena de merda;
no hi RE5ha furgos d'oferta.
Què puMI5tes rima amb verda?

SOL5 RE5 MI5
Loo SOL5lo lo RE5lo! MI5

SOL5Jo vull aRE5nar amb so tren LA5transquiberià. MI5
Ben SOL5recte, a RE5220,
de LA5Santanyí a MI5Artà.

SOL5En sincroniRE5a, a màxima LA5velocitat, MI5
pas SOL5d'anar conRE5duint,
que LA5Quíbia és molt MI5gran.

SOL5 RE5 MI5
Loo SOL5lo lo RE5lo! MI5

SOL5Jo vull aRE5nar amb so tren LA5transquiberià. MI5
Ben SOL5recte, a RE5220,
de LA5Santanyí a MI5Artà.

SOL5En sincroniRE5a, a màxima LA5velocitat, MI5
pas SOL5d'anar conRE5duint,
que LA5Quíbia és molt MI5gran.

SOL5 RE5 MI5
Loo SOL5lo lo RE5lo! MI5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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