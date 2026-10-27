DONo hi volem caFAmins de peSOLga, DOni màFAquiSOLnes DOd'escriure. No hi volem ciFAment ni seSOLda, DOni caseFAtes SOLde vidre. DONo hi LAmvolem casals, REmni llum des qui va SOLen fils. DONo hi volem es FAfum que emSOLbruta, DOni mosFAcards SOLde faDOrola. No hi volem FAmal que no SOLcura, DOni volFAtor SOLque DOno hi vola.
No hi volem LAmque estranys REmhi senyin DOes camins. FAHi volem que hi juSOLgui es vent per mig DOdimdes pins. FAHi volem que ocells SOLhi facin es DOdimseus nius.
FAI trai, SOLlai, DOlai, FA→SOLlai... DO
No hi volem es FAfum que emSOLbruta, DOni mosFAcards SOLde faDOrola. No hi volem FAmal que no SOLcura, DOni volFAtor SOLque DOno hi vola. No hi volem LAmque esREmtranys hi seSOLnyin es camins. DOAvui hi teFAnim areSOLna, demà hi tendrem ciDOment. FASOLDO Tots sabem que aFAquí a l'EsSOLpanya cap de noltros DOfa conFA→SOL→DOtent. Mos aLAmgraden REmses estepes SOLpes jardí. FAHi volem que hi jugui SOLes vent per mig DOdimdes pins. FAHi volem que ocells SOLhi facin es DOdimseus nius.