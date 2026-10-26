Trens d'alta velocitat (Acords)

Un bitllet Sols d'anada

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s reus paris londres
whiskyn s reus paris londres
MI

SIsus4Un bitMIllet Sols d'anada,
SIpaisatges amb vistes al mar.

MIUna andana.
DO#mTrajecMItes en trens d'alta veloooociiiitat.

MIVies mortes.

MImSe SIm'obren les portes
MImveient SIque es tornen a tancar.

MICares noves.

REVaMIgons FA#mplens LA→SIde MIgent
REi alMIgunes FA#mestacionsLA→SIque passen de MIllarg.

SI6Quan SOL#mte'n vagis,
LArecorda't sempre SIque de tant en MItant
FA#mvam LAfer màgiiiiics alSIguns MIinstants.
SOL#mQuan agafis
LAel tren SIque va LAcap SIa la gran MIciutat,
FA#pren tots DO#mels moREments MIsuLAblims SIm
LAde dos vells SIamants.

MITrams que són de llarg recorregut,
LAque MIno DO#mporten SIenlloc.

MIFent-te d'interventor
SIsus4de les MIrodalies del teu cos.

DO#mSales d'esLApera, MI
DO#mtantes fronteres...
RE→MIsus4PasLA→SIa niLAvell al teu SIjaç. MI

SOL#mQuan te'n vagis,
LArecorda't sempre SIque de tant en MItant
FA#mvam LAfer màgiiiiiiiiiiiics SIalguns MIinstants.
SOL#mQuan agafis
LAel tren que va cap SIa la gran MIciutat,
FA#pren DO#mtots els REmoMIsus4ments suFA#sus4blims
LAde dos vells SIamants.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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