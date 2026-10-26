SIsus4Un bitMIllet Sols d'anada, SIpaisatges amb vistes al mar.
MIUna andana. DO#mTrajecMItes en trens d'alta veloooociiiitat.
MIVies mortes.
MImSe SIm'obren les portes MImveient SIque es tornen a tancar.
MICares noves.
REVaMIgons FA#mplens LA→SIde MIgent REi alMIgunes FA#mestacionsLA→SIque passen de MIllarg.
SI6Quan SOL#mte'n vagis, LArecorda't sempre SIque de tant en MItant FA#mvam LAfer màgiiiiics alSIguns MIinstants. SOL#mQuan agafis LAel tren SIque va LAcap SIa la gran MIciutat, FA#pren tots DO#mels moREments MIsuLAblims SIm LAde dos vells SIamants.
MITrams que són de llarg recorregut, LAque MIno DO#mporten SIenlloc.
MIFent-te d'interventor SIsus4de les MIrodalies del teu cos.
DO#mSales d'esLApera, MI DO#mtantes fronteres... RE→MIsus4PasLA→SIa niLAvell al teu SIjaç. MI
SOL#mQuan te'n vagis, LArecorda't sempre SIque de tant en MItant FA#mvam LAfer màgiiiiiiiiiiiics SIalguns MIinstants. SOL#mQuan agafis LAel tren que va cap SIa la gran MIciutat, FA#pren DO#mtots els REmoMIsus4ments suFA#sus4blims LAde dos vells SIamants.