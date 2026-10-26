Trepitja fort (Acords)

En Roc tot just ha arribat a la vida

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
Intro: RE6 REsus4 RE REsus2 x2

En RERoc tot just ha arLAribat a la SImvida, FA#m
no s'imaSOLgina quina una ha orLAganitzat.
Al REseu voltant tot ha LAcanviat de SImmida FA#m
passant SOLpel prisma d'uns ulls eLAnamorats.

El REpare que se'l miLAra i al·luSImcina: FA#m
no és cap SOLjoguina, que és viu i és de LAveritat.
Quan REestà sol amb ell, LAque ningú el SImmira, FA#m
és quan SOLbarrina, qui sap si LAl'entendrà.

A MImtu, petit vailet, t'ensenyaSOLré més del que après,
li diu canLAtant. SOLOoh! LAAah!

Trepitja REfort, Roc, LAsigues més vaSImlent del que he estat SOLjo,
dibuixa'ls-REhi un LAsomriure, que SImningú et podrà dir SOLno.
CavalcaREràs LAla vida com SImun cavall de carSOLtró,
trepitja REfort, Roc, LAtrepitja REfort.

En Roc és fort com LAel seu nom inSImdiFA#mca,
no hi ha una SOLfita on no hi pugui LAarribar,
la REmare l'ha porLAtat a la pisSImciFA#mna,
ja la domiSOLna molt millor que LAen Tarzan.

A MImtu, petit vailet, t'ensenyaSOLré més del que après,
li diu canLAtant. SOLOoh! LAAah!

Trepitja REfort, Roc, LAsigues més vaSImlent del que he estat SOLjo,
dibuixa'ls-REhi un LAsomriure, que SImningú et podrà dir SOLno.
CavalcaREràs LAla vida com SImun cavall de carSOLtró,
trepitja REfort, Roc, LAtrepitja REfort.

RE LA SIm FA# SOL LA x2

El MImteu vehicle és un cotxe SOLsense retrocés,
sempre endaLAvant. SOLOoh! LAAah!
Trepitja REfort, Roc, LAsigues més vaSImlent del que he estat SOLjo,
diMImbuixa'ls-hi un somriure, que ninSOLgú et podrà dir no,
cavalcaràs la vida LAcom SOLun cavall de LAcartró,
trepitja REfort, Roc, LAno tinguis REpor.

Trepitja fort, Roc, LAsigues tot aSImllò que vulguis SOLser,
seràs adREvocat, LAartista o potSImser seràs bomSOLber,
doblegaREràs la LAvida com un SImvaixell de paSOLper,
trepitja REfort, Roc, LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc, LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc, LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc, LAtrepitja REfort.

RE6 REsus4 RE REsus2 RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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