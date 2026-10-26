Intro:
RE6 REsus4 RE REsus2 x2
En
RERoc tot just ha ar LAribat a la SImvida, FA#m
no s'ima
SOLgina quina una ha or LAganitzat.
Al
REseu voltant tot ha LAcanviat de SImmida FA#m
passant
SOLpel prisma d'uns ulls e LAnamorats.
El
REpare que se'l mi LAra i al·lu SImcina: FA#m
no és cap
SOLjoguina, que és viu i és de LAveritat.
Quan
REestà sol amb ell, LAque ningú el SImmira, FA#m
és quan
SOLbarrina, qui sap si LAl'entendrà.
A
MImtu, petit vailet, t'ensenya SOLré més del que après,
li diu can
LAtant. SOLOoh! LAAah!
Trepitja
REfort, Roc, LAsigues més va SImlent del que he estat SOLjo,
dibuixa'ls-
REhi un LAsomriure, que SImningú et podrà dir SOLno.
Cavalca
REràs LAla vida com SImun cavall de car SOLtró,
trepitja
REfort, Roc, LAtrepitja REfort.
En Roc és fort com
LAel seu nom in SImdi FA#mca,
no hi ha una
SOLfita on no hi pugui LAarribar,
la
REmare l'ha por LAtat a la pis SImci FA#mna,
ja la domi
SOLna molt millor que LAen Tarzan.
A
MImtu, petit vailet, t'ensenya SOLré més del que après,
li diu can
LAtant. SOLOoh! LAAah!
Trepitja
REfort, Roc, LAsigues més va SImlent del que he estat SOLjo,
dibuixa'ls-
REhi un LAsomriure, que SImningú et podrà dir SOLno.
Cavalca
REràs LAla vida com SImun cavall de car SOLtró,
trepitja
REfort, Roc, LAtrepitja REfort. RE LA SIm FA# SOL LA x2
El
MImteu vehicle és un cotxe SOLsense retrocés,
sempre enda
LAvant. SOLOoh! LAAah!
Trepitja
REfort, Roc, LAsigues més va SImlent del que he estat SOLjo,
di
MImbuixa'ls-hi un somriure, que nin SOLgú et podrà dir no,
cavalcaràs la vida
LAcom SOLun cavall de LAcartró,
trepitja
REfort, Roc, LAno tinguis REpor.
Trepitja fort, Roc,
LAsigues tot a SImllò que vulguis SOLser,
seràs ad
REvocat, LAartista o pot SImser seràs bom SOLber,
doblega
REràs la LAvida com un SImvaixell de pa SOLper,
trepitja
REfort, Roc, LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc,
LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc,
LAtrepitja REfort.
Trepitja fort, Roc,
LAtrepitja REfort. RE6 REsus4 RE REsus2 RE
En
no s'ima
Al
passant
El
no és cap
Quan
és quan
A
li diu can
Trepitja
dibuixa'ls-
Cavalca
trepitja
En Roc és fort com
no hi ha una
la
ja la domi
A
li diu can
Trepitja
dibuixa'ls-
Cavalca
trepitja
El
sempre enda
Trepitja
di
cavalcaràs la vida
trepitja
Trepitja fort, Roc,
seràs ad
doblega
trepitja
Trepitja fort, Roc,
Trepitja fort, Roc,
Trepitja fort, Roc,