RE♭7Besa'm més, ho neSOL♭mcessito,
RE♭7que la nit ja se'ns SOL♭macaba,
LA♭7no pensis res RE♭mmés.
RE♭7Besa'm més, que ho neSOL♭mcessito,
RE♭mtinc molta por, no et vull LA♭7perdre,
no veure't mai LA♭7més.
SOL♭mQueda't a prop, no te'n RE♭mvagis,
m'agrada teLA♭7nir-te i mirar-me els teus ulls.
SOL♭mDemà serà un altre RE♭mdia
i marxaràs LA♭7fora, segur que molt lluny.
RE♭7Besa'm més, ho neSOL♭mcessito,
RE♭7que la nit ja se'ns SOL♭macaba,
LA♭7no pensis res RE♭mmés.
RE♭7Besa'm més, que ho neSOL♭mcessito,
RE♭mtinc molta por, no et vull LA♭7perdre,
no veure't mai RE♭mmés.
Jo vull que visquis solaLAm7ment per RE7mi
LAm7i que tu RE7vagis per aLAm7llà on vaig RE7jo,
LAm7i que el meu RE7cor sigui amb SOLtu feliç.
RE7Besa'm fort amb freneSOLsí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.