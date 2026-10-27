Tres cases (Acords)

Enmig del carrer hi ha una caseta de dues portes

Acords Acords
31 FAM
DO LAm FA DO SOL

DOEnmig del carrer hi ha una caseta de dues portes
on no hi LAmhe nascut, peFArò m'hi sento seDOgur. SOL
DOVàrem fer plans conjunts per construir-ne una a Menorca
i veure LAmels nets jugar FAentre la sorra i el DOmur. SOL
DOHi ha una còpia de les claus, per si algun dia puc torLAmnar.
El FApany és el DOmateix que aSOLbans.
Mai vaig saDOber-te acariciar, per por a fer-ho per últim LAmcop
i FAno recordis DOcom tornar. SOL

DOI just wanna go back hoLAmme
'cause FAI don't know what's going DOon. Yeah!
I just wanna go back hoLAmme
FA'cause I don't know what's DOgoing on. SOL

DOEnmig del carrer hi ha una caseta de tres plantes
que és LAmla meva llar, FAperò m'hi faltes DOtu. SOL
DOJa no fem plans tots junts, no hi ha converses a la porta.
El diuLAmmenge és FAtrist; més ho és el DOdilluns. SOL
DOHi ha una còpia de les claus, per si algun dia vols torLAmnar.
El FApany és el maDOteix que aSOLbans.
Estic amb DOtirites que em vas posar.
Com les han de treure unes altres LAmmans sense FAque es torni DOa infecSOLtar?

DOI just wanna go back hoLAmme
'cause FAI don't know what's going DOon. Yeah!
I just wanna go back hoLAmme
FA'cause I don't know what's DOgoing on. SOL

DOEnmig del no res, entre Son Saura i Cala Blanca,
hi ha una LAmtorre gran, on FAvivim els dos DOjunts. SOL
DOCallo i no pronuncio per no trencar aquest silenci
que paLAmtim en pau mentre FAs'apaguen les DOllums. SOL
DOI ara que som grans i no som tants,
vull saber si m'has perdoLAmnat, FAo DOno. SOL
DOEstic amb tirites que em vas posar;
les he deixat per si algun dia tornes LAmamb la còpiFAa de les claus
i em DOdius: "Què tal, com esSOLtàs?"

DO LAm FA DO SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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