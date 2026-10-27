DOEnmig del carrer hi ha una caseta de dues portes on no hi LAmhe nascut, peFArò m'hi sento seDOgur. SOL DOVàrem fer plans conjunts per construir-ne una a Menorca i veure LAmels nets jugar FAentre la sorra i el DOmur. SOL DOHi ha una còpia de les claus, per si algun dia puc torLAmnar. El FApany és el DOmateix que aSOLbans. Mai vaig saDOber-te acariciar, per por a fer-ho per últim LAmcop i FAno recordis DOcom tornar. SOL
DOI just wanna go back hoLAmme 'cause FAI don't know what's going DOon. Yeah! I just wanna go back hoLAmme FA'cause I don't know what's DOgoing on. SOL
DOEnmig del carrer hi ha una caseta de tres plantes que és LAmla meva llar, FAperò m'hi faltes DOtu. SOL DOJa no fem plans tots junts, no hi ha converses a la porta. El diuLAmmenge és FAtrist; més ho és el DOdilluns. SOL DOHi ha una còpia de les claus, per si algun dia vols torLAmnar. El FApany és el maDOteix que aSOLbans. Estic amb DOtirites que em vas posar. Com les han de treure unes altres LAmmans sense FAque es torni DOa infecSOLtar?
DOI just wanna go back hoLAmme 'cause FAI don't know what's going DOon. Yeah! I just wanna go back hoLAmme FA'cause I don't know what's DOgoing on. SOL
DOEnmig del no res, entre Son Saura i Cala Blanca, hi ha una LAmtorre gran, on FAvivim els dos DOjunts. SOL DOCallo i no pronuncio per no trencar aquest silenci que paLAmtim en pau mentre FAs'apaguen les DOllums. SOL DOI ara que som grans i no som tants, vull saber si m'has perdoLAmnat, FAo DOno. SOL DOEstic amb tirites que em vas posar; les he deixat per si algun dia tornes LAmamb la còpiFAa de les claus i em DOdius: "Què tal, com esSOLtàs?"