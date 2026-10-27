MImEi! Xiquet, DOla força m'ha abandonat SI i se m'acaben les MImhores. DOFins ací hem arriSIbat els que veníem del MImpoble de Pego. I no sé res dels meus comLAmpanys, però he perSIdut tota espeMImrança, ja res més puc espeLAmrar. SI
MImEi! Xiquet, DOlaforça m'ha abandoSInat, escolta bé el meu misMImsatge: DOde com hem acaSIbat dins de l'infern de MatMImhaussen. Nosaltres, que empunyàrem el fuLAmsell per digniSItat antifeiMImxista contra els llepons del senyoLAmret. SI
Si sobreMImvius passa't per Pego, i DOdigues que no tornarem, que a les REfosses de Mauthausen tres de SIPego han fet la pell. I ves i MImdigues al Passiego i a DOtots els senyorets que dormiran tranREquils, peDOrò temps al temps, perquè la lluita és SIdura, però sura sobre el MImtemps.
MImLAmRESI x2
MImEi! Xiquet, DOnomés teníem les SImans per dur avant la MImcasa. DOI buscàvem treSIball tots els matins a la MImplaça, i passava que als que estàvem al sindiLAmcat ens escoSIpien a la MImcara i els nostres fills tenien LAmfam. SI
MImEi! Xiquet, DOvam juntar les SImans i vam plantar-los MImcara. DONo teníem mitSIjans, MImperò omplíem la plaça DOdel poSIble. I senyorets i miMImlitars DOens van porSItar MImcamins de guerra DOi vam lluitar fins al fiSInal.
Si sobreMImvius passa't per Pego, i DOdigues que no tornarem, que a les REfosses de Mauthausen tres de SIPego han fet la pell. I ves i MImdigues al Passiego i a DOtots els senyorets que dormiran tranREquils, peDOrò temps al temps, perquè la lluita és SIdura, però sura sobre el MImtemps.
MImLAmRESI x2
MImFront de Terol, batalla de l'Ebre, PiriLAmneus amunt, MImrius de gent, a peu, cares REbrutes i ferides. Camp de concentració franSIcès i renoLAmvar l'arma. MImDisparar a les rates des de les muntaLAmnyes d'Occitània, MImfer-los una emboscada a cada segon que aLAmbaixaven la guàrdia, MImdos objectius finals en la batalla, eliminar el feixisLAmme i tornar cap a casa.
MImLAmRESI x2
Si sobreMImvius passa't per Pego, i DOdigues que no tornarem, que a les REfosses de Mauthausen tres de SIPego han fet la pell. I ves i MImdigues al Passiego i a DOtots els senyorets que dormiran tranREquils, peDOrò temps al temps, perquè la lluita és SIdura, però… Si sobreMImvius passa't per Pego, i DOdigues que no tornarem, que a les REfosses de Mauthausen tres de SIPego han fet la pell. I digues MImals joves de Pego que DOguarden el foc encès, només queda el caREliu, peDOrò temps al temps, perquè la lluita és SIdura, però sura sobre el MImtemps.