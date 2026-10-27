Tres de Pego (Acords)

Ei! Xiquet

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La Gossa Sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
MImEi! Xiquet,
DOla força m'ha abandonat SI
i se m'acaben les MImhores.
DOFins ací hem arriSIbat
els que veníem del MImpoble de Pego.
I no sé res dels meus comLAmpanys,
però he perSIdut tota espeMImrança,
ja res més puc espeLAmrar. SI

MImEi! Xiquet,
DOlaforça m'ha abandoSInat,
escolta bé el meu misMImsatge:
DOde com hem acaSIbat
dins de l'infern de MatMImhaussen.
Nosaltres, que empunyàrem el fuLAmsell
per digniSItat antifeiMImxista
contra els llepons del senyoLAmret. SI

Si sobreMImvius passa't per Pego,
i DOdigues que no tornarem,
que a les REfosses de Mauthausen
tres de SIPego han fet la pell.
I ves i MImdigues al Passiego
i a DOtots els senyorets
que dormiran tranREquils,
peDOrò temps al temps,
perquè la lluita és SIdura,
però sura sobre el MImtemps.

MIm LAm RE SI x2

MImEi! Xiquet,
DOnomés teníem les SImans
per dur avant la MImcasa.
DOI buscàvem treSIball
tots els matins a la MImplaça,
i passava que als que estàvem al sindiLAmcat
ens escoSIpien a la MImcara
i els nostres fills tenien LAmfam. SI

MImEi! Xiquet,
DOvam juntar les SImans
i vam plantar-los MImcara.
DONo teníem mitSIjans,
MImperò omplíem la plaça
DOdel poSIble.
I senyorets i miMImlitars
DOens van porSItar
MImcamins de guerra
DOi vam lluitar fins al fiSInal.

Si sobreMImvius passa't per Pego,
i DOdigues que no tornarem,
que a les REfosses de Mauthausen
tres de SIPego han fet la pell.
I ves i MImdigues al Passiego
i a DOtots els senyorets
que dormiran tranREquils,
peDOrò temps al temps,
perquè la lluita és SIdura,
però sura sobre el MImtemps.

MIm LAm RE SI x2

MImFront de Terol, batalla de l'Ebre,
PiriLAmneus amunt,
MImrius de gent, a peu,
cares REbrutes i ferides.
Camp de concentració franSIcès
i renoLAmvar l'arma.
MImDisparar a les rates
des de les muntaLAmnyes d'Occitània,
MImfer-los una emboscada
a cada segon que aLAmbaixaven la guàrdia,
MImdos objectius finals en la batalla,
eliminar el feixisLAmme i tornar cap a casa.

MIm LAm RE SI x2

Si sobreMImvius passa't per Pego,
i DOdigues que no tornarem,
que a les REfosses de Mauthausen
tres de SIPego han fet la pell.
I ves i MImdigues al Passiego
i a DOtots els senyorets
que dormiran tranREquils,
peDOrò temps al temps,
perquè la lluita és SIdura, però…
Si sobreMImvius passa't per Pego,
i DOdigues que no tornarem,
que a les REfosses de Mauthausen
tres de SIPego han fet la pell.
I digues MImals joves de Pego
que DOguarden el foc encès,
només queda el caREliu,
peDOrò temps al temps,
perquè la lluita és SIdura,
però sura sobre el MImtemps.

MIm LAm RE SI x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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