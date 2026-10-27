LAmSegueix badant, que no REveus que ens enLAmganyen? Tot sembla fàcil, tot SOLsembla xuLAmpat! Seguir el camí com un RExai, on ens porLAmta? Porta a tancar-nos dins SOLel seu LAmcorral!
MILAmMI LAmMILAmMI LAmMILAmMI LAmMILAmMI
LAmQuan te n'adonis REseràs una xiLAmfra, vuit numerets, ningú SOLet recorLAmdarà, i el teu cervell enREganxat a la LAmxarxa, segueix sumant, vinga, SOLsegueix LAmsumant!
Fins REquan? LAm
LAm
LAmTres i tres i tres fan nou, LAmnou i tres fan dotze, LAmtres i tres i tres fan nou, LAmnou i tres fan dotze, LAmdotze i tretze, vint-i-cinc. LAmAi! Ves qui ho diria! LAmDotze i tretze, vint-i-cinc. LAmAi! Ves qui ho diria!
MImLAmMIm LAmMImLAmMIm LAmMImLAmMIm LAmMImLAmMIm
LAmMILAmMI LAmMILAmMI LAmMILAmMI LAmMILAmMI
LAmQue bonic sembla tot REen els anunLAmcis, llàstima que alhora ens SOLvagin LAmsagnant. Millor que mai ens REpreparen la tramLAmpa i s'enriqueixen SOLsumant i LAmsumant! Fins quan?
LAm
LAmTres i tres i tres fan nou, LAmnou i tres fan dotze, LAmtres i tres i tres fan nou, LAmnou i tres fan dotze, LAmdotze i tretze, vint-i-cinc. LAmAi! Ves qui ho diria! LAmDotze i tretze, vint-i-cinc. LAmAi! Ves qui ho diria!