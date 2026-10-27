Tres i tres (Acords)

Segueix badant, que no veus que ens enganyen?

Acords Acords
La Carrau
la carrau una dotzena
la carrau una dotzena
LAm
MIm FA MI
LAm MIm FA MI
LAm MIm FA MI
LAm MIm FA MI
LAm SOL FA MI

LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI

LAmSegueix badant, que no REveus que ens enLAmganyen?
Tot sembla fàcil, tot SOLsembla xuLAmpat!
Seguir el camí com un RExai, on ens porLAmta?
Porta a tancar-nos dins SOLel seu LAmcorral!

MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI

LAmQuan te n'adonis REseràs una xiLAmfra,
vuit numerets, ningú SOLet recorLAmdarà,
i el teu cervell enREganxat a la LAmxarxa,
segueix sumant, vinga, SOLsegueix LAmsumant!

Fins REquan? LAm

LAm

LAmTres i tres i tres fan nou,
LAmnou i tres fan dotze,
LAmtres i tres i tres fan nou,
LAmnou i tres fan dotze,
LAmdotze i tretze, vint-i-cinc.
LAmAi! Ves qui ho diria!
LAmDotze i tretze, vint-i-cinc.
LAmAi! Ves qui ho diria!

MIm LAm MIm
LAm MIm LAm MIm
LAm MIm LAm MIm
LAm MIm LAm MIm

LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI

LAmQue bonic sembla tot REen els anunLAmcis,
llàstima que alhora ens SOLvagin LAmsagnant.
Millor que mai ens REpreparen la tramLAmpa
i s'enriqueixen SOLsumant i LAmsumant! Fins quan?

LAm

LAmTres i tres i tres fan nou,
LAmnou i tres fan dotze,
LAmtres i tres i tres fan nou,
LAmnou i tres fan dotze,
LAmdotze i tretze, vint-i-cinc.
LAmAi! Ves qui ho diria!
LAmDotze i tretze, vint-i-cinc.
LAmAi! Ves qui ho diria!

MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI

LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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