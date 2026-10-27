REDec haver ajudat a creuar el carrer LAa tres REmilions cinc-SOLcentes quaranta REmil cent vint-i-quatre iaies en altra SOLvida o en altre REmón, MImperquè LAsi no, REno m'expliSOLque la sort que tinc REde compartir amb tu l'oxigen d'aquesta habitació.
SOLRESOLRE Però no soc gens devot d'aquesta mena de supersticiSOLons, REno crec en el karma ni tampoc en Déu, ni en ciències ocultes SOLni esperits: la meua REreligió és cada gota de sang que corre per les teues SImvenes. LASOL SImLASOL RETracte de memoritzar les blasfèmies que ens hem proferit SOLamb veu de sucre REi mirada febril, no aptes per a diabètics: SOLes moren d'enveja REels àngels del cel i Nostre Senyor vol castigar-nos SOLperquè s'ha posat geRElós del nostre aSImmor. LASOLRE SImDel LAnosSOLtre aREmor. SImDel LAnosSOLtre aREmor. SImLASOLRE