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Tres milions cinc-centes quaranta mil cent vint-i-quatre (Acords)

Dec haver ajudat a creuar el carrer

Acords Acords
Pau Alabajos
pau alabajos l amor i la ferocitat
pau alabajos l amor i la ferocitat
SOL RE MIsus4 MI RE SOL RE REsus4 RE

REDec haver ajudat a creuar el carrer
LAa tres REmilions cinc-SOLcentes quaranta REmil cent vint-i-quatre iaies
en altra SOLvida o en altre REmón,
MImperquè LAsi no, REno m'expliSOLque la sort que tinc
REde compartir amb tu l'oxigen d'aquesta habitació.

SOL RE SOL RE
Però no soc gens devot d'aquesta mena de supersticiSOLons,
REno crec en el karma ni tampoc en Déu, ni en ciències ocultes
SOLni esperits: la meua REreligió és cada gota de sang que corre per les teues
SImvenes. LA SOL
SIm LA SOL
RETracte de memoritzar les blasfèmies que ens hem proferit
SOLamb veu de sucre REi mirada febril, no aptes per a diabètics:
SOLes moren d'enveja REels àngels del cel i Nostre Senyor vol castigar-nos
SOLperquè s'ha posat geRElós del nostre aSImmor. LA SOL RE
SImDel LAnosSOLtre aREmor.
SImDel LAnosSOLtre aREmor.
SIm LA SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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