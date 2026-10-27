Em
LAdic Trini Sánchez Ma LAmta.
M'agrada el meu
MInom,
el primer cog
LAnom
i sobretot l'al
MItre. LAmTothom em diu que soc LAguapa.
Si no, pobres
MId'ells:
els torço els tur
LAmmells
i em quedo tan am
MIpla.
Tam
DOpoc no soc tan vio MIlenta.
Pego, però lo
LAmjust
quan tinc un
LAdisgust
soc de sang ca
MIlenta.
I
LAmqui em digui DOque m'ho in MIvento
ja pot tre
LAmolar.
Mata ve de
LAmmatar
"mi a
MIpellido lo llevo den LAmtro". MI
Com
LAmtots els nens petits, tenia molts amics,
però
MI7era molt estrany: només amb 7-8 anys,
em
LAmprenia tant a pit els meus jocs preferits
que
MI7vaig perdre els companys. VAYA jocs, VAYA engany.
Jo e
DOra molt bona MI7nena,
m'encan
LAmtava jugar a MI7matar conills.
I no en
DOtenc per què les MI7mestres
quan matava
LAmalgú, sem MI7pre em feien crits.
Quan
LAmera adolescent, el meu cercle de gent MI7tampoc no era molt gran: tothom sortia pitant. LAmTenia un pretendent, amigues confidents...
Però
MI7clar, tenien grans, i els vaig anar matant.
Jo
DOsoc molt bona a MI7miga,
re
LAmcordo totes les dates
de de
MI7funció dels meus amics,
i so
DOvint em poso nostàl MIgica
al re
LAmcordar els seus MIúltims MI7crits.
Em
LAmdic Trini Sánchez Mata,
però em diuen
MI7"Trini", "Trini la que mata.
Jo ho
LAmfaria tot pels altres.
Qui vols que as
SOLsassini?
Matar? A mi m'en
MI7canta! LAmDesprés, per no estudiar, em vaig voler casar. MI7Vaig triar un bon marit, ric, guapo i eixerit.
I
LAmme'l vaig estimar tant, tant, que el vaig matar
d'a
MI7mor a mitja nit en plena acció, al llit. DONit de noces inobli MI7dable, LAmen aquell hotel de l'Es MItartit DOL'endemà tothom MIsomreia
per
LAmquè durant la nit ha MI7vien sentit crits.
Sí,
LAmja em podeu fer crits: jo mato als meus marits,
pe
MI7rò jo, vídua de tants, faig pencar els capellans.
Soc
LAmvídua d'homes rics, de forts, d'escarransits, MI7de joves i de grans... he estat dona d'uns quants. DOJo he estat molt bona es MIposa:
fins que la
LAmmort ens ha separat,
he viscut
MI7amb cada marit,
en la
DOsalut i en la ma MIlaltia.
He
LAmviscut amb ells fins a MIsentir LAmels seus MI7últims LAmcrits. MI7 LAmEm dic Trini Sánchez Mata,
però em diuen
MI7"Trini", "Trini la que mata.
Jo
LAmho faria tot pels altres.
Qui vols que as
SOLsassini?
Matar? A mi m'en
MI7canta! LAmLalala MI7lala LAmla. MI7 LAmTambé he matat carters per confondre carrers,
he
MImatat traficants que em volien fer espants, LAmtambé alguns banquers quan no tenia diners MIpsiquiatres, comerciants, MI7i càrrecs importants.
He
LAmmatat catalans, russos, grecs i italians, MI7n'he mort de tot el món, també un de Camprodon, LAmuns quants americans, xinesos, mexicans.
I a
MIra sabeu on MI7són? LAmVivint a MI7l'altre món. LAm MI7 LAm LAmEm dic Trini Sánchez Mata,
però em diuen "Tri
MI7ni", "Trini la que mata. LAmJo ho faria tot pels altres.
Qui vols que as
SOLsassini?
Matar? A mi m'encan
MIta! LAmLarala MI7lalala. LAm MI7 LAm
M'agrada el meu
el primer cog
i sobretot l'al
Si no, pobres
els torço els tur
i em quedo tan am
Tam
Pego, però lo
quan tinc un
soc de sang ca
I
ja pot tre
Mata ve de
"mi a
Com
però
em
que
Jo e
m'encan
I no en
quan matava
Quan
Però
Jo
re
de de
i so
al re
Em
però em diuen
Jo ho
Qui vols que as
Matar? A mi m'en
I
d'a
per
Sí,
pe
Soc
fins que la
he viscut
en la
He
però em diuen
Jo
Qui vols que as
Matar? A mi m'en
he
He
I a
però em diuen "Tri
Qui vols que as
Matar? A mi m'encan