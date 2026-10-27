Trini Sánchez Mata (Acords)

Em dic Trini Sánchez Mata

Acords Acords
Anna Roig i L’ombre de ton chien
anna roig i lombre de ton chien anna roig i lombre de ton ch
anna roig i lombre de ton chien anna roig i lombre de ton ch
Em LAdic Trini Sánchez MaLAmta.
M'agrada el meu MInom,
el primer cogLAnom
i sobretot l'alMItre.

LAmTothom em diu que soc LAguapa.
Si no, pobres MId'ells:
els torço els turLAmmells
i em quedo tan amMIpla.

TamDOpoc no soc tan vioMIlenta.
Pego, però lo LAmjust
quan tinc un LAdisgust
soc de sang caMIlenta.

I LAmqui em digui DOque m'ho inMIvento
ja pot treLAmolar.
Mata ve de LAmmatar
"mi aMIpellido lo llevo denLAmtro". MI

Com LAmtots els nens petits, tenia molts amics,
però MI7era molt estrany: només amb 7-8 anys,
em LAmprenia tant a pit els meus jocs preferits
que MI7vaig perdre els companys. VAYA jocs, VAYA engany.

Jo eDOra molt bona MI7nena,
m'encanLAmtava jugar a MI7matar conills.
I no enDOtenc per què les MI7mestres
quan matava LAmalgú, semMI7pre em feien crits.

Quan LAmera adolescent, el meu cercle de gent
MI7tampoc no era molt gran: tothom sortia pitant.
LAmTenia un pretendent, amigues confidents...
Però MI7clar, tenien grans, i els vaig anar matant.

Jo DOsoc molt bona aMI7miga,
reLAmcordo totes les dates
de deMI7funció dels meus amics,
i soDOvint em poso nostàlMIgica
al reLAmcordar els seus MIúltims MI7crits.

Em LAmdic Trini Sánchez Mata,
però em diuen MI7"Trini", "Trini la que mata.
Jo ho LAmfaria tot pels altres.
Qui vols que asSOLsassini?
Matar? A mi m'enMI7canta!

LAmDesprés, per no estudiar, em vaig voler casar.
MI7Vaig triar un bon marit, ric, guapo i eixerit.
I LAmme'l vaig estimar tant, tant, que el vaig matar
d'aMI7mor a mitja nit en plena acció, al llit.

DONit de noces inobliMI7dable,
LAmen aquell hotel de l'EsMItartit
DOL'endemà tothom MIsomreia
perLAmquè durant la nit haMI7vien sentit crits.

Sí, LAmja em podeu fer crits: jo mato als meus marits,
peMI7rò jo, vídua de tants, faig pencar els capellans.
Soc LAmvídua d'homes rics, de forts, d'escarransits,
MI7de joves i de grans... he estat dona d'uns quants.

DOJo he estat molt bona esMIposa:
fins que la LAmmort ens ha separat,
he viscut MI7amb cada marit,
en la DOsalut i en la maMIlaltia.
He LAmviscut amb ells fins a MIsentir

LAmels seus MI7últims LAmcrits. MI7

LAmEm dic Trini Sánchez Mata,
però em diuen MI7"Trini", "Trini la que mata.
Jo LAmho faria tot pels altres.
Qui vols que asSOLsassini?
Matar? A mi m'enMI7canta!

LAmLalalaMI7lalaLAmla. MI7

LAmTambé he matat carters per confondre carrers,
he MImatat traficants que em volien fer espants,
LAmtambé alguns banquers quan no tenia diners
MIpsiquiatres, comerciants,
MI7i càrrecs importants.

He LAmmatat catalans, russos, grecs i italians,
MI7n'he mort de tot el món, també un de Camprodon,
LAmuns quants americans, xinesos, mexicans.
I aMIra sabeu on MI7són?

LAmVivint a MI7l'altre món. LAm MI7 LAm

LAmEm dic Trini Sánchez Mata,
però em diuen "TriMI7ni", "Trini la que mata.
LAmJo ho faria tot pels altres.
Qui vols que asSOLsassini?
Matar? A mi m'encanMIta!

LAmLaralaMI7lalala. LAm MI7 LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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