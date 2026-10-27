(Tris
FAmaj7tes SOLa Mi LAmami).
Era com es
FAmaj7tar SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami
fu
MIm7gint entre aeroports i esce FAmaj7naris,
com una
SOLona, com un tsu LAmnami. (oh- MIm7oh!)
Dins una pos
FAmaj7tal SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami,
pen
MIm7sant en tu des d'un altre ho FAmaj7rari,
sempre tanta
SOLgent, però tot tan soli LAmtari, tan soli MIm7tari. FAmaj7Ei! Cada SOLdia un full de ruta dife LAmrent,
i a es
MIm7dancehall, bones cares i anar FAmaj7fent,
però a
SOLvui ho canviaria i amb LAmtu m'escaparia un mo MIm7ment. FAmaj7Sé que no és fàcil mi SOLrar-nos tan de lluny, LAmcanvi d'horari, les MIm7nits parlant amb tu, FAmaj7als escenaris en SOLsenyo el teu tattoo,
un ves
LAmtit tot de blue perquè és MIm7trist without you.
Era com es
FAmaj7tar SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami
fu
MIm7gint entre aeroports i esce FAmaj7naris,
com una
SOLona, com un tsu LAmnami. (oh- MIm7oh!)
Dins una pos
FAmaj7tal SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami,
pen
MIm7sant en tu des d'un altre ho FAmaj7rari,
sempre tanta
SOLgent, però tot tan soli LAmtari, tan soli MIm7tari. FAmaj7Tot lo que he sentit SOLara ja no me fa LAmmal.
Tot aquest neguit
MIm7ara ja no me fa FAmaj7mal,
perquè aquesta nit
SOLs'ha sortit flow carna LAmval, flow carnaval. MIm7
Ja no fa cap
FAmaj7mal. Tot el que he sentit SOLara ja no fa cap LAmmal.
Tot aquest neguit
MIm7ara ja no me fa FAmaj7mal,
perquè aquesta nit
SOLs'ha sortit flow carna LAmval, flow carnaval. MIm7
Era com es
FAmaj7tar SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami
fu
MIm7gint entre aeroports i esce FAmaj7naris,
com una
SOLona, com un tsu LAmnami. (oh- MIm7oh!)
Dins una pos
FAmaj7tal SOLtrista, trista, trista a Mi LAmami,
pen
MIm7sant en tu des d'un altre ho FAmaj7rari,
sempre tanta
SOLgent, però tot tan soli LAmtari, tan soli MIm7tari.
(Tris
FAmaj7tes SOLa Mi LAmami).
Era com es
fu
com una
Dins una pos
pen
sempre tanta
i a es
però a
un ves
Era com es
fu
com una
Dins una pos
pen
sempre tanta
Tot aquest neguit
perquè aquesta nit
Ja no fa cap
Tot aquest neguit
perquè aquesta nit
Era com es
fu
com una
Dins una pos
pen
sempre tanta
(Tris