Trista a Miami (Acords)

De l'àlbum "Nostàlgia Airlines" (2024)

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines
maria jaume nostalgia airlines
(TrisFAmaj7tes SOLa MiLAmami).

Era com esFAmaj7tarSOLtrista, trista, trista a MiLAmami
fuMIm7gint entre aeroports i esceFAmaj7naris,
com una SOLona, com un tsuLAmnami. (oh-MIm7oh!)
Dins una posFAmaj7talSOLtrista, trista, trista a MiLAmami,
penMIm7sant en tu des d'un altre hoFAmaj7rari,
sempre tanta SOLgent, però tot tan soliLAmtari, tan soliMIm7tari.

FAmaj7Ei! Cada SOLdia un full de ruta difeLAmrent,
i a es MIm7dancehall, bones cares i anar FAmaj7fent,
però aSOLvui ho canviaria i amb LAmtu m'escaparia un moMIm7ment.
FAmaj7Sé que no és fàcil miSOLrar-nos tan de lluny,
LAmcanvi d'horari, les MIm7nits parlant amb tu,
FAmaj7als escenaris enSOLsenyo el teu tattoo,
un vesLAmtit tot de blue perquè és MIm7trist without you.

Era com esFAmaj7tarSOLtrista, trista, trista a MiLAmami
fuMIm7gint entre aeroports i esceFAmaj7naris,
com una SOLona, com un tsuLAmnami. (oh-MIm7oh!)
Dins una posFAmaj7talSOLtrista, trista, trista a MiLAmami,
penMIm7sant en tu des d'un altre hoFAmaj7rari,
sempre tanta SOLgent, però tot tan soliLAmtari, tan soliMIm7tari.

FAmaj7Tot lo que he sentit SOLara ja no me fa LAmmal.
Tot aquest neguit MIm7ara ja no me fa FAmaj7mal,
perquè aquesta nit SOLs'ha sortit flow carnaLAmval, flow carnaval. MIm7
Ja no fa cap FAmaj7mal. Tot el que he sentit SOLara ja no fa cap LAmmal.
Tot aquest neguit MIm7ara ja no me fa FAmaj7mal,
perquè aquesta nit SOLs'ha sortit flow carnaLAmval, flow carnaval. MIm7

Era com esFAmaj7tarSOLtrista, trista, trista a MiLAmami
fuMIm7gint entre aeroports i esceFAmaj7naris,
com una SOLona, com un tsuLAmnami. (oh-MIm7oh!)
Dins una posFAmaj7talSOLtrista, trista, trista a MiLAmami,
penMIm7sant en tu des d'un altre hoFAmaj7rari,
sempre tanta SOLgent, però tot tan soliLAmtari, tan soliMIm7tari.

(TrisFAmaj7tes SOLa MiLAmami).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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