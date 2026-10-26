MIm FA DO SOL
MIm
MImTristesa el nom.
MImTristesa vida.
MImTristesa el món.
MImTristesa antiga,
FAtristesa prou,
MImtristesa llisa,
FAtristesa avui,
MImtristesa DOtrista.
DOTristesa lluny,
MImtristesa encara,
DOtristesa aquí,
MImtristesa ampla,
SOLtristesa a prop,
FAtristesa a terra,
MImtristesa en molts.
MImTristesa nostra.
MImTristesa cant.
MImTristesa ànsia.
MImTristesa al cel.
FATristesa tanta,
FAtristesa oblit,
MImtristesa flama,
FAtristesa mai,
MImtristesa DOtarda.
MImTristesa endins,
MImtristesa fora,
DOtristesa al mar,
MImtristesa llança,
SOLtristesa tu,
FAtristesa a casa,
MImtristesa jo.
MImTristesa d'ara.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.