Tristesa el nom (Acords)

Tristesa el nom

Acords Acords
Raimon
raimon lliurament del cant
raimon lliurament del cant
MIm FA DO SOL

MIm

MImTristesa el nom.

MImTristesa vida.

MImTristesa el món.

MImTristesa antiga,
FAtristesa prou,
MImtristesa llisa,
FAtristesa avui,
MImtristesa DOtrista.

DOTristesa lluny,
MImtristesa encara,
DOtristesa aquí,
MImtristesa ampla,
SOLtristesa a prop,
FAtristesa a terra,
MImtristesa en molts.

MImTristesa nostra.

MImTristesa cant.

MImTristesa ànsia.

MImTristesa al cel.

FATristesa tanta,
FAtristesa oblit,
MImtristesa flama,
FAtristesa mai,
MImtristesa DOtarda.

MImTristesa endins,
MImtristesa fora,
DOtristesa al mar,
MImtristesa llança,
SOLtristesa tu,
FAtristesa a casa,
MImtristesa jo.

MImTristesa d'ara.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi