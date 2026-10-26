Truca'm (Acords)

Truca'm si un dia perds un vol

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
DOTruca'm si un dia FAperds un vol
i l'aeroREmport és fred i SOL7mort.
DOTruca'm si algú que esFAtimes mor
o si el motor del REmcotxe no et resSOL7pon.
DOTruca'm si mai fas FAun trasllat,
i abans que pengis seré a REmbaix saludant-te arremanSOL7gat.
DOI truca'm si cal, i explica'm FAque no escrius,
que ja fa temps que la REmvida no et sorSOL7prèn.

Però no em DOtruquis si una nit sents
que volLAmdries dormir al meu MImllit
o marxar FAlluny o viure DO→junts en un SOL→pis peDOtit.

DO FA REm SOL7 x2

DOTruca'm com si fos FAqualsevol,
i abraça'm REmfort amb l'excusa d'algun SOL7gol.
DOI truca'm quan trobis FAla cançó
que t'he amagat REmaquest matí sota el llenSOL7çol.

Però no em DOtruquis si una nit sents
que volLAmdries dormir al meu MImllit
o marxar FAlluny o viure DO→junts en un SOL→pis peDOtit.
No em truquis, simpleLAmment
vine a la platja que ja ens coMImneix.
M'hi trobaFAràs potser lleDOgint, potser dorSOLmint,
potser espeFArant amb el telèfon apaDOgat.

DO FA REm SOL7 x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi