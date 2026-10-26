DOTruca'm si un dia FAperds un vol i l'aeroREmport és fred i SOL7mort. DOTruca'm si algú que esFAtimes mor o si el motor del REmcotxe no et resSOL7pon. DOTruca'm si mai fas FAun trasllat, i abans que pengis seré a REmbaix saludant-te arremanSOL7gat. DOI truca'm si cal, i explica'm FAque no escrius, que ja fa temps que la REmvida no et sorSOL7prèn.
Però no em DOtruquis si una nit sents que volLAmdries dormir al meu MImllit o marxar FAlluny o viure DO→junts en un SOL→pis peDOtit.
DOFAREmSOL7 x2
DOTruca'm com si fos FAqualsevol, i abraça'm REmfort amb l'excusa d'algun SOL7gol. DOI truca'm quan trobis FAla cançó que t'he amagat REmaquest matí sota el llenSOL7çol.
Però no em DOtruquis si una nit sents que volLAmdries dormir al meu MImllit o marxar FAlluny o viure DO→junts en un SOL→pis peDOtit. No em truquis, simpleLAmment vine a la platja que ja ens coMImneix. M'hi trobaFAràs potser lleDOgint, potser dorSOLmint, potser espeFArant amb el telèfon apaDOgat.