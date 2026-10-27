Tu a Menorca i jo a l'Escala (Acords)

Només quedaves tu, la plaça estava buida

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Suu
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suu karaoke

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭Només quedaves tu, la plaça estava MI♭buida,
el sol seguia enFAadd4add9cès, però ja no era de SI♭dia.
Buscava algun petó que fes que no marMI♭xessis.
Que egoista soc! NoFAadd4add9més volia que et quedessis.

MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar.
Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs.
Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car.
Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar
si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot.

I et penso cada cop i vaig comptant els MI♭dies.
No sé què m'està pasFAadd4add9sant, no soc així, tu ja ho saSI♭bries.
Contra tot pronòstic, mai ningú ho hauria MI♭dit:
que quan et miro tinc molt FAadd4add9clar que vull quedar-me aquí.

MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar.
Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs.
Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car.
Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar
si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot. Uh-RE7uuh-MI♭uuh-FAadd4add9uuh!

MI♭I si el temps t'ho explica FAtot, que m'ho expliqui a mi tamRE7bé.
Vull sentir-me lliure amb SOLmtu i que et sentis FAlliure tu també.

MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar.
Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs.
Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car.
Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar
si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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