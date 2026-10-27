La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭Només quedaves tu, la plaça estava MI♭buida, el sol seguia enFAadd4add9cès, però ja no era de SI♭dia. Buscava algun petó que fes que no marMI♭xessis. Que egoista soc! NoFAadd4add9més volia que et quedessis.
MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar. Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs. Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car. Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot.
I et penso cada cop i vaig comptant els MI♭dies. No sé què m'està pasFAadd4add9sant, no soc així, tu ja ho saSI♭bries. Contra tot pronòstic, mai ningú ho hauria MI♭dit: que quan et miro tinc molt FAadd4add9clar que vull quedar-me aquí.
MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar. Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs. Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car. Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot. Uh-RE7uuh-MI♭uuh-FAadd4add9uuh!
MI♭I si el temps t'ho explica FAtot, que m'ho expliqui a mi tamRE7bé. Vull sentir-me lliure amb SOLmtu i que et sentis FAlliure tu també.
MI♭Tu a Menorca i jo a L'Escala, FAadd4add9però ens banyem al mateix RE7mar. Deixo que l'aigua saSOLmlada m'acaFAroni si no esMI♭tàs. Quan t'esperi a la torFAadd4add9nada, m'hauràs de venir a busRE7car. Jo vull les coses clares, SOLmno vull FAhaver de penMI♭sar si el FAadd4add9temps t'ho explica SI♭tot.