SOL Pere Pasqual és un he MIm reu de casa bona

SOL i sobretot ell diu que MIm és molt català,

SOL però quan escriu cartes ha MIm de canviar d'idioma.

SOL Creu que n'hi ha prou amb MIm saber-lo parlar.



DO7 Company, RE això no lliga.

DO7 Parent, RE això no va.

DO7 No sé RE pas com t'ho mires,

DO7 però no ho tens RE clar. Uh!



SOL Joan Pérez ha viscut tren MIm ta anys a Tarragona

SOL i no li importa que li MIm parlin català,

SOL però diu que li fa molt de MIm tall parlar l'idioma,

SOL doncs té por que la gent se MIm n'hi enfotrà.



DO7 Company, RE això no lliga.

DO7 Parent, RE això no va.

DO7 No sé RE pas com t'ho mires,

DO7 però no ho tens RE clar.



Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?



SOL Ignasi Pla és el can MIm tant de «Los Aromas».

SOL En la vida diària sols MIm parla català,

SOL però amb el conjunt han deci MIm dit canviar d'idioma.

SOL Sobretot el que ells MIm volen és triomfar.



DO7 Company, RE això no lliga.

DO7 Parent, RE això no va.

DO7 No sé RE pas com t'ho mires,

DO7 però no ho tens RE clar.



Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?



Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?



SOL Vols dir que ets català MIm (vols dir que ets català),

SOL però en canvi no ho tens clar MIm (però en canvi no ho tens clar).

SOL De català no s'hi neix MIm (de català no s'hi neix),

SOL sinó que se n'exerceix MIm (sinó que se n'exerceix).

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.



Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?



SOL Setze jutges d'un jutjat MIm (setze jutges d'un jutjat)

SOL mengen fetge d'un penjat MIm (mengen fetge d'un penjat).

SOL Setze jutges d'un jutjat MIm (setze jutges d'un jutjat)

SOL mengen fetge d'un penjat MIm (mengen fetge d'un penjat).

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar.

Que quedi SOL clar (clar), clar (clar), MIm clar (clar), clar, clar, clar, clar.



Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

Tu de què SOL vas? Tu de què MIm vas?

I tu, i SOL tu de què vas? I MIm tu de què vas?

SOL Tu de què vas? MIm Tu de què vas?