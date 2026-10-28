SOLPere Pasqual és un heMImreu de casa bona SOLi sobretot ell diu que MImés molt català, SOLperò quan escriu cartes ha MImde canviar d'idioma. SOLCreu que n'hi ha prou amb MImsaber-lo parlar.
DO7Company, REaixò no lliga. DO7Parent, REaixò no va. DO7No sé REpas com t'ho mires, DO7però no ho tens REclar. Uh!
SOLJoan Pérez ha viscut trenMImta anys a Tarragona SOLi no li importa que li MImparlin català, SOLperò diu que li fa molt de MImtall parlar l'idioma, SOLdoncs té por que la gent se MImn'hi enfotrà.
DO7Company, REaixò no lliga. DO7Parent, REaixò no va. DO7No sé REpas com t'ho mires, DO7però no ho tens REclar.
Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas?
SOLIgnasi Pla és el canMImtant de «Los Aromas». SOLEn la vida diària sols MImparla català, SOLperò amb el conjunt han deciMImdit canviar d'idioma. SOLSobretot el que ells MImvolen és triomfar.
DO7Company, REaixò no lliga. DO7Parent, REaixò no va. DO7No sé REpas com t'ho mires, DO7però no ho tens REclar.
Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas?
Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas?
SOLVols dir que ets català MIm(vols dir que ets català), SOLperò en canvi no ho tens clar MIm(però en canvi no ho tens clar). SOLDe català no s'hi neix MIm(de català no s'hi neix), SOLsinó que se n'exerceix MIm(sinó que se n'exerceix). Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar.
Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas?
SOLSetze jutges d'un jutjat MIm(setze jutges d'un jutjat) SOLmengen fetge d'un penjat MIm(mengen fetge d'un penjat). SOLSetze jutges d'un jutjat MIm(setze jutges d'un jutjat) SOLmengen fetge d'un penjat MIm(mengen fetge d'un penjat). Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar. Que quedi SOLclar (clar), clar (clar), MImclar (clar), clar, clar, clar, clar.
Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? Tu de què SOLvas? Tu de què MImvas? I tu, i SOLtu de què vas? I MImtu de què vas? SOLTu de què vas? MImTu de què vas?