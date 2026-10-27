Tu encens el meu foc (Acords)

I si em mires més així

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
DO x8

DO SI♭ FA x2

DOI si em mires SI♭més així,
FAfaràs perdre de vista aquest DOmón;
i si mous el SI♭cos així,
FAcauré de nou en la teva temptaDOció.

SI♭No t'acostis,
no t'acostis a DOmi,
SI♭no t'acostis,
no t'acostis a DOmi.

SOLÉs que no pots veure que ja FAno ho puc resistir?
SOLÉs que no te n'adones que per FAtu jo soc capaç
de fer-ho DOtot? SI♭
Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors, SI♭
faràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭
No SI♭sé com dir-t'ho, no t'acostis.

Tu LAmenSOLmcens FAel SOLmmeu DOfoc.

Si em provoques SI♭més així
no FApodré més, em fas patir del DOcor.
Quan et sento SI♭tant a prop,
FAnomés puc veure en mi la perversiDOó.

SI♭No t'acostis,
no t'acostis a DOmi,
SI♭no t'acostis,
no t'acostis a DOmi.

SOLÉs que no pots veure que ja FAno ho puc resistir?
SOLÉs que no te n'adones que per FAtu jo soc capaç
de fer-ho DOtot? SI♭
Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors, SI♭
faràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭
No SI♭sé com dir-t'ho, no t'acostis.

Tu LAmenSOLmcens FAel SOLmmeu DOfoc.

DO

Uh-oh-oh! SI♭Oh-oh!
Uh-oh-DOoh! SI♭Oh-oh!
Uh-oh-DOoh!
Uh-oh-oh! SI♭Oh-oh!
Uh-oh-DOoh! SI♭Oh-oh!
Uh-oh-DOoh! SI♭Oh-oh!
DOUh-SI♭oh-FAoh!
DOUh-SI♭oh-FAoh!

Tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!)
Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors. SI♭(Oh!)
FaFAràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭(Oh!)
Per tu jo soc capaç de fer-ho DOtot. SI♭(Oh!)
No t'acostis, tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!)
Tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!)
Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors. SI♭(Oh!)
FaFAràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭(Oh!)
Per tu jo soc capaç de fer-ho DOtot. SI♭(Oh!)

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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