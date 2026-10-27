DOI si em mires SI♭més així, FAfaràs perdre de vista aquest DOmón; i si mous el SI♭cos així, FAcauré de nou en la teva temptaDOció.
SI♭No t'acostis, no t'acostis a DOmi, SI♭no t'acostis, no t'acostis a DOmi.
SOLÉs que no pots veure que ja FAno ho puc resistir? SOLÉs que no te n'adones que per FAtu jo soc capaç de fer-ho DOtot? SI♭ Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors, SI♭ faràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭ No SI♭sé com dir-t'ho, no t'acostis.
Tu LAmenSOLmcens FAel SOLmmeu DOfoc.
Si em provoques SI♭més així no FApodré més, em fas patir del DOcor. Quan et sento SI♭tant a prop, FAnomés puc veure en mi la perversiDOó.
SI♭No t'acostis, no t'acostis a DOmi, SI♭no t'acostis, no t'acostis a DOmi.
SOLÉs que no pots veure que ja FAno ho puc resistir? SOLÉs que no te n'adones que per FAtu jo soc capaç de fer-ho DOtot? SI♭ Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors, SI♭ faràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭ No SI♭sé com dir-t'ho, no t'acostis.
Tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!) Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors. SI♭(Oh!) FaFAràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭(Oh!) Per tu jo soc capaç de fer-ho DOtot. SI♭(Oh!) No t'acostis, tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!) Tu encens el meu DOfoc. SI♭(Oh!) Tu em fas tornar el més gran dels pecaDOdors. SI♭(Oh!) FaFAràs que em torni boig a poc a DOpoc. SI♭(Oh!) Per tu jo soc capaç de fer-ho DOtot. SI♭(Oh!)