Intro:
LA RE FA#m MI x2 LAFeia temps que de tu em parlaven, LAperò el meu cap a altres llocs estava, SImpensaments de tu tenia,
pe
RErò, d'estimar-te, jo MIno en sabia. LAA poc a poc, en tu jo vaig creure, LAtot vaig deixar-ho per venir a veure't,
i
SImara sé que si et vull trobar, REsempre t'hauré MIde buscar.
I per
REquè així, tan LAdifícil, SImés la vida, MIel que em queda, la re REgalo.
No m'im
LAporta. Si tu vol SImguessis, DO#mcreuaria pel REtemps per estar amb SImtu,
abans de
MIl'hora i per sempre. LATu ets la llum, tu ets REel camí, FA#mtu ets la fi del MImeu destí. DO#mI quan a tu ar REribi,
ja
FA#mno hi haurà per MIon tornar. LASento el cor, el sento REa dintre, FA#msento algú dins meu MIque crida, DO#mdiu que el se REgueixi,
en
FA#mcara que em sen MIti feble. LA RE FA#m MI x2 LA RE LAPassaré per mar, terra i aire, LAlluitaré sempre amb el diable,
tu
SImnomés fes que tingui forces, REni cent homes po MIdran parar-me.
Si em
REdius que em posi al foc, jo em cremo,
si em
LAdius que em tiri al pou, m'ofego,
si em
SOLdius corre, jo més de REpressa,
si em dius
MIcalla, t'escolta MI7ré.
Tan sols
REparla, tan sols LAguia'm,
tan sols
SImporta'm, tan sols MIdigue'm com bus REcar-te,
com tro
LAbar-te. Si tu vol SImguessis, DO#mcreuaria pel REtemps per estar amb SImtu,
abans de
MIl'hora i per sempre. LATu ets la llum, tu ets REel camí, FA#mtu ets la fi del MImeu destí. DO#mI quan a tu ar REribi,
ja
FA#mno hi haurà per MIon tornar. LASento el cor, el sento REa dintre, FA#msento algú dins meu MIque crida, DO#mdiu que el se REgueixi,
en
FA#mcara que em sen MIti feble.
Tant se
REval si d'un gra se'm fa una muntanya,
tant se
LAval, el que hagi d'aguantar per tu,
no m'im
SOLporta que hagi de REdeixar
la porta ben o
MIberta, si és el que tu MI7vols. LATu ets la llum, tu ets REel camí, FA#mtu ets la fi del MImeu destí. DO#mI quan a tu ar REribi,
ja
FA#mno hi haurà per MIon tornar. LASento el cor, el sento REa dintre, FA#msento algú dins meu MIque crida, DO#mdiu que el se REgueixi,
en
FA#mcara que em sen MIti feble. LA RE FA#m MI
pe
i
I per
No m'im
abans de
ja
en
tu
Si em
si em
si em
si em dius
Tan sols
tan sols
com tro
abans de
ja
en
Tant se
tant se
no m'im
la porta ben o
ja
en