Tu ets la llum (Acords)

Feia temps que de tu em parlaven

Acords Acords
Lax'n'Busto
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Intro: LA RE FA#m MI x2

LAFeia temps que de tu em parlaven,
LAperò el meu cap a altres llocs estava,
SImpensaments de tu tenia,
peRErò, d'estimar-te, jo MIno en sabia.

LAA poc a poc, en tu jo vaig creure,
LAtot vaig deixar-ho per venir a veure't,
i SImara sé que si et vull trobar,
REsempre t'hauré MIde buscar.

I per REquè així, tan LAdifícil,
SImés la vida, MIel que em queda, la reREgalo.
No m'imLAporta. Si tu volSImguessis,
DO#mcreuaria pel REtemps per estar amb SImtu,
abans de MIl'hora i per sempre.

LATu ets la llum, tu ets REel camí,
FA#mtu ets la fi del MImeu destí.
DO#mI quan a tu arREribi,
ja FA#mno hi haurà per MIon tornar.

LASento el cor, el sento REa dintre,
FA#msento algú dins meu MIque crida,
DO#mdiu que el seREgueixi,
enFA#mcara que em senMIti feble.

LA RE FA#m MI x2
LA RE

LAPassaré per mar, terra i aire,
LAlluitaré sempre amb el diable,
tu SImnomés fes que tingui forces,
REni cent homes poMIdran parar-me.

Si em REdius que em posi al foc, jo em cremo,
si em LAdius que em tiri al pou, m'ofego,
si em SOLdius corre, jo més de REpressa,
si em dius MIcalla, t'escoltaMI7ré.

Tan sols REparla, tan sols LAguia'm,
tan sols SImporta'm, tan sols MIdigue'm com busREcar-te,
com troLAbar-te. Si tu volSImguessis,
DO#mcreuaria pel REtemps per estar amb SImtu,
abans de MIl'hora i per sempre.

LATu ets la llum, tu ets REel camí,
FA#mtu ets la fi del MImeu destí.
DO#mI quan a tu arREribi,
ja FA#mno hi haurà per MIon tornar.

LASento el cor, el sento REa dintre,
FA#msento algú dins meu MIque crida,
DO#mdiu que el seREgueixi,
enFA#mcara que em senMIti feble.

Tant se REval si d'un gra se'm fa una muntanya,
tant se LAval, el que hagi d'aguantar per tu,
no m'imSOLporta que hagi de REdeixar
la porta ben oMIberta, si és el que tu MI7vols.

LATu ets la llum, tu ets REel camí,
FA#mtu ets la fi del MImeu destí.
DO#mI quan a tu arREribi,
ja FA#mno hi haurà per MIon tornar.

LASento el cor, el sento REa dintre,
FA#msento algú dins meu MIque crida,
DO#mdiu que el seREgueixi,
enFA#mcara que em senMIti feble.

LA RE FA#m MI

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