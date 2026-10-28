Tu ets tot el que tinc (Acords)

No sé per què m'angoixo tant

Acords Acords
Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
FA DO REm SI♭ SI♭m FA

FANo sé per DOquè m'anREmgoixo tant.
FAQuan estic DOa prop teu, DOmem poso a penSOLmsar.
Què puc SI♭mfer per captiFAvar-te a DOviure lentaREmment?
Tu vols SOLfer-ho tot, SI♭i tot DOjust has comenFAçat.
Hi ha molt DOmtros per reSOLmcórrer.
DolçaSI♭mment i cada FAdia,
disDOfruta el pas del REmtemps.
Jo no vull SI♭res per SI♭mmi, tu ets tot el que FAtinc.

DO REm SI♭ SI♭m FA

FANo sé per DOquè t'eREmnyoro tant.
FANo sé com DOera aDOmbans que vinguessis SOLmtard.
Que no ho SI♭mveus que en FAquatre dies DOel món s'ha transforREmmat?
Tu vius SOLdins el meu cor, SI♭i jo, DOa les teves FAmans,
impreciDOmses i SOLmfredes, que, amb deSI♭msig, sense maFAlícia,
DObusquen l'infiREmnit.
Jo no vull SI♭res per SI♭ma mi, tu ets tot el que FAtinc.

DO FA FA7

SI♭No vull que creixis mai, SI♭mno deixis mai d'aFAprendre. DO REm FA7 SI♭
No vull que creixis mai, SI♭mno deixis mai de FAriure.
PerDOquè, després de REmtot, la vida enSOLsenya molt... SI♭

Però el DOmón pot espeFArar: hi ha molt DOmtros per reSOLmcórrer i tu ets aSI♭mquí.
Així que viu la FAvida i lluiDOta per ser feREmliç.
Jo no vull SI♭res per a mi, SI♭mtu ets tot el que FAtinc. DO REm
No, no vull SI♭res per a mi, SI♭mtu ets tot el que FAtinc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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