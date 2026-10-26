RECom algú LAque arriba a la teva SOLciutat i no sap REquè hi trobaLArà. SOL REJo no LAvull senSOLtir-me com un esREtrany, de peu LAaquí al SOLteu davant.
SImTu ho esperes LAtot de mi, jo ho espeSOLro tot de tu. SImTu em demanes que et faLAci feliç, i jo et SOLdonc més del que LApuc.
SOLPer fi hem LAcoincidit, i REen un insLAtant SImel món MImpot convertir-se SOLen un paradís. LANomés poREdem canviar-lo tu i jo.
SOLRecordo el LAdia que em vas dir REsi et podiLAa esSImcoltar; MImjo tenia SOLels ulls canLAsats, m'aREcabava de llevar. SOLTu ho sabiLAes tot de mi, jo REno sabia LAres SImde tu. MImPerò amb el SOLtemps m'has anat capLAtivant, REara sé tot el que vull. SOLAvui poLAdrem estar junts i REperdre'ns al LApaSImradís. MImAmb una estona al SOLteu costat, vull que ho siguis tot per LAmi.
RESeré tot el LAque SImtu vulguis, tu pots desitSOLjar-ho tot. LA REEl món seLArà com tu SImvulguis, SOLnomés podem LAcanviar-ho tu REi jo.
SOLTu ets la LAcançó que potREser escriuLAré deSImmà. SeMImrà el nostre peSOLtit secret. LANingú la podrà REescoltar, només tu i jo.
LAPodrem aconseguir el REque vulguis, tu pots desitjar-ho tot. LAPodrem arribar allà on REvulguis: només cal imaginació. LASeré tot el que tu REvulguis, pots imaginar-t'ho tot. LAEl món serà com tu vulguis, REnomés podem canviar-ho tu i jo.