SOL MIm x2
Fa temps que sé que REno estic SOLsol,
MImhem perdut REel conSOLtrol
MImi se'ns escaREpa el SOLmón.
MImPotser encara hi REsom a SOLtemps,
potser ja és el moREment
perquè s'impliqui LAmtothom.
A REtu no t'agrada el MImfum,
i jo a vegades n'he de DOtreure
per poder veure la SOLllum.
Tu i REjo, embogits d'immensiMImtat,
com més notem que ens bull el DOcor,
és quan perdem la graveREtat.
SOLI enlairar i volar tan alt
i deixar-me MImcaure.
SOLMés enllà del temporal,
tu i jo som MImaire.
SOL MIm x2
Sentir el risc i REla presSOLsió,
MImcompondre uREna SOLcançó,
MImrenovar-me a REcada SOLinstant.
MImPoder escapar de REla preSOLsó,
mentre notes el REvent,
que ja t'està acariLAmciant.
MImA tu no t'agrada l'alcohol,
i jo hi ha nits que les ceDOlebro
com si hagués marcat un SOLgol.
REJa saps que si avui em veus canMImsat,
és perquè mai no he deiDOxat
de perseguir la lliberREtat.
SOLI enlairar i volar tan alt
i deixar-me MImcaure.
SOLMés enllà del temporal,
tu i jo som MImaire.
SOLTu i jo som aire.
SOL MIm x2
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