Tu i jo som aire (Acords)

Fa temps que sé que no estic sol

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
SOL MIm x2

Fa temps que sé que REno estic SOLsol,
MImhem perdut REel conSOLtrol
MImi se'ns escaREpa el SOLmón.

MImPotser encara hi REsom a SOLtemps,
potser ja és el moREment
perquè s'impliqui LAmtothom.

A REtu no t'agrada el MImfum,
i jo a vegades n'he de DOtreure
per poder veure la SOLllum.

Tu i REjo, embogits d'immensiMImtat,
com més notem que ens bull el DOcor,
és quan perdem la graveREtat.

SOLI enlairar i volar tan alt
i deixar-me MImcaure.
SOLMés enllà del temporal,
tu i jo som MImaire.

SOL MIm x2

Sentir el risc i REla presSOLsió,
MImcompondre uREna SOLcançó,
MImrenovar-me a REcada SOLinstant.

MImPoder escapar de REla preSOLsó,
mentre notes el REvent,
que ja t'està acariLAmciant.

MImA tu no t'agrada l'alcohol,
i jo hi ha nits que les ceDOlebro
com si hagués marcat un SOLgol.

REJa saps que si avui em veus canMImsat,
és perquè mai no he deiDOxat
de perseguir la lliberREtat.

SOLI enlairar i volar tan alt
i deixar-me MImcaure.
SOLMés enllà del temporal,
tu i jo som MImaire.
SOLTu i jo som aire.

SOL MIm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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