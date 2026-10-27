Intro:
SOL#m RE#m DO# SI x4 LA#mNo és fàcil SOL#mcantar-te SIi no ridicu LA#mlitzar RE#mles coses que em SOL#passen DO#des de que tu i jo ens hem tro SIbat. LA#mCom puc esca SOL#mpar-me SIde tots els tòpics an LA#mtics? RE#mJo vull esti SOL#mar-te DO#amb paraules sense sen SItit.
Però potser a
FA#tu DO# SI
no et cal nin
FA#gú DO# SI
que ara et canti ni et
SOL#mprometi RE#mres; DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mde DO#res. SI LA#mI ara amb la SOL#mvergonya, SIque no tinc quan som al LA#mllit, RE#mmiro d’expli SOL#car-te DO#com de gran em fas sen SItir.
Però potser a
FA#tu DO# SI
no et cal nin
FA#gú DO# SI
que ara et canti ni et
SOL#mprometi RE#mres; DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mde DO#res. SI
Però potser
FA#sí DO# SI
que ara em calgui a
FA#mi DO# SI
cantar-te i
SOL#madmetre RE#mque DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mde DO#res. SI SOL#m RE#m DO# SI x12
Però potser a
no et cal nin
que ara et canti ni et
Però potser a
no et cal nin
que ara et canti ni et
Però potser
que ara em calgui a
cantar-te i