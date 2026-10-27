  • Catorze /
  • Acords /
  • Tu (o com cantar-te i no fer el ridícul) (Acords)

Tu (o com cantar-te i no fer el ridícul) (Acords)

No és fàcil cantar-te

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
Intro: SOL#m RE#m DO# SI x4

LA#mNo és fàcil SOL#mcantar-te
SIi no ridicuLA#mlitzar
RE#mles coses que em SOL#passen
DO#des de que tu i jo ens hem troSIbat.

LA#mCom puc escaSOL#mpar-me
SIde tots els tòpics anLA#mtics?
RE#mJo vull estiSOL#mar-te
DO#amb paraules sense senSItit.

Però potser a FA#tu DO# SI
no et cal ninFA#DO# SI
que ara et canti ni et SOL#mprometi RE#mres;
DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mdeDO#res. SI

LA#mI ara amb la SOL#mvergonya,
SIque no tinc quan som al LA#mllit,
RE#mmiro d’expliSOL#car-te
DO#com de gran em fas senSItir.

Però potser a FA#tu DO# SI
no et cal ninFA#DO# SI
que ara et canti ni et SOL#mprometi RE#mres;
DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mdeDO#res. SI

Però potser FA#DO# SI
que ara em calgui a FA#mi DO# SI
cantar-te i SOL#madmetre RE#mque
DO#ningú SIno t’ha de SOL#msalvar RE#mdeDO#res. SI

SOL#m RE#m DO# SI x12

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi