A sa coca una dona hi posa es dit, la
MIm7prova i està bé. LA7 MIm7Es capellà de Caretellà, que fa cantar tot es campanar. LA7Quan tu as costat fas màgia amb es pinzells,
t'alli
MIm7beres es cervell, LA7t'embrutes sa pell. MIm7Sempre dius que m'ho faràs, LA7que sigui prest,
que sigui aquí mateix,
MIm7aquí dalt des terrat. LA7Ara que estem molt exaltats, te menja MIm7ré així de bé, te menja LA7ré així de bé... MIm7En aquest moment des capvespre, fa LA7una llum perfecta per imaginar MIm7un camí de dibuixos ani LA7mats i tot es gira-sols que MIm7volen mirar. LA7Ara per aquí, ara per a MIm7llà,on s'ai LA7gua no s'atu MIm7rarà de ra LA7jar.
Ara que ja anam ben
MIm7xops, podríem arribar a LA7llà
on és possible pensar mi
MIm7llor o no pen LA7sar. SOLSa casa es LAtà plena de papers, SOLd'ani LAmals i de cen SOLdrers.
Hi ha
LAtantes coses a fer quan jo aquí dalt estic tan MIm7bé! LA7 MIm7Ella sempre està damunt jo, LA7me llepa s'orella i està bé. MIm7D'enfora tot ho veu molt petit, LA7ho té difícil trobar un instant pre MIm7cís.
Com diria en Joan: "A jo m'a
LA7grada cantar cançons,
ballar
MIm7lent i donar lengo, te LA7nir sa maduixa entre dues cuixes MIm7d'una brui LA7→ LA#7→ SI7xa..." MIm7Han tornat a pintar ses fines LA7tres de color verd fosc. MIm7Aquí tothom està content: LA7ja arriba es bon temps. MIm7Sempre m'ha agradat com tu t'ho LA7feies amb ses mans.
Es teus
MIm7dits tan llargs i prims sempre s'en LA7filen pes fils.
Tu
MIm7sí que en saps de fer-me sentir LA7viu, tu em fas sen MIm7tir viu, molt LA7viu. SOLSa casa es LAtà plena de papers, SOLd'ani LAmals i de cen SOLdrers.
Hi ha
LAtantes coses a fer quan jo aquí dalt estic tan MIm7bé! LA7
t'alli
que sigui aquí mateix,
Ara que ja anam ben
on és possible pensar mi
Hi ha
Com diria en Joan: "A jo m'a
ballar
Es teus
Tu
Hi ha