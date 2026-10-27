Tu sí que ens saps (Acords)

A sa coca una dona hi posa es dit, la prova i està bé

Acords Acords
Ja t'ho diré
A sa coca una dona hi posa es dit, la MIm7prova i està bé. LA7
MIm7Es capellà de Caretellà, que fa cantar tot es campanar.
LA7Quan tu as costat fas màgia amb es pinzells,
t'alliMIm7beres es cervell, LA7t'embrutes sa pell.
MIm7Sempre dius que m'ho faràs, LA7que sigui prest,
que sigui aquí mateix, MIm7aquí dalt des terrat.
LA7Ara que estem molt exaltats, te menjaMIm7ré així de bé, te menjaLA7ré així de bé...
MIm7En aquest moment des capvespre, fa LA7una llum perfecta per imaginar
MIm7un camí de dibuixos aniLA7mats i tot es gira-sols que MIm7volen mirar.
LA7Ara per aquí, ara per aMIm7llà,on s'aiLA7gua no s'atuMIm7rarà de raLA7jar.
Ara que ja anam ben MIm7xops, podríem arribar aLA7llà
on és possible pensar miMIm7llor o no penLA7sar.
SOLSa casa esLAtà plena de papers, SOLd'aniLAmals i de cenSOLdrers.
Hi ha LAtantes coses a fer quan jo aquí dalt estic tan MIm7bé! LA7
MIm7Ella sempre està damunt jo, LA7me llepa s'orella i està bé.
MIm7D'enfora tot ho veu molt petit, LA7ho té difícil trobar un instant preMIm7cís.
Com diria en Joan: "A jo m'aLA7grada cantar cançons,
ballar MIm7lent i donar lengo, teLA7nir sa maduixa entre dues cuixes MIm7d'una bruiLA7→LA#7→SI7xa..."
MIm7Han tornat a pintar ses finesLA7tres de color verd fosc.
MIm7Aquí tothom està content: LA7ja arriba es bon temps.
MIm7Sempre m'ha agradat com tu t'ho LA7feies amb ses mans.
Es teus MIm7dits tan llargs i prims sempre s'enLA7filen pes fils.
Tu MIm7sí que en saps de fer-me sentir LA7viu, tu em fas senMIm7tir viu, molt LA7viu.
SOLSa casa esLAtà plena de papers, SOLd'aniLAmals i de cenSOLdrers.
Hi ha LAtantes coses a fer quan jo aquí dalt estic tan MIm7bé! LA7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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