Turquesa (Ft. Cris Juanico) (Acords)

Vas entrar en la meva vida

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
MIm SOL RE

MImVas entrar SOLen la meva viREda
MImsense fer SOLun gran enreREnou,
MImi ara ja SOLno tinc sortida RE
MImi no sé SOLcom arribar a REport.

MImA sa vida SOLm’ha tocat ser RElleuger
MImcom un SOLtros de paper. RE
MImVaig i SOLvenc i em deix reREcaure
MImcom es núSOLvols i sa pluja REes gener.

DOPerò em queda aquell turSOLquesa de la REmar
DOque em brindava la màgia MImdels teus REulls,
DOera tret d’una donzeSOLlla medieREval,
MImrere ell sempre SOLhi ets tu. RE

MIm SOL RE

MImDeixo enSOLrera REles barreres
que tu MImi jo SOLun dia vàrem REtancar,
MImon abans SOLvivien tots els REsomnis
i ara MImsols s’hi SOLtroba el siRElenci.

DOSempre em queda aquell SOLturquesa de REla mar
DOque em brindava la màgia MImdels teus REulls,
DOera tret d’una donzeSOLlla medieREval,
MImrere ell sempre SOLhi ets…

REAmb la mar dolça que fa DOde pont MIm
entre tots SOLdos.
DOÉs la mar que em MImduu es teu coSOLlor,
sa teva oRElor,
sa teva oDOlor.

MIm SOL RE
MIm SOL RE

MImM’he complicat, he volgut caminar
sota el cel que m’encén, tot aLAmllò que no es veu,
REmi et sento més enfora que RE5mai.

Amb la mar dolça que fa de MImpont
SOLentre tots dos.
DOÉs la mar que em MImduu es teu coSOLlor,
sa teua oRElor.
Ara et veig miDOllor i més gran que MImmai,
et tenc imSOLmensa.
DOAra entenc i aMImprenc aquest preSOLsent,
sa teva absènREcia.

DO MIm SOL
DO MIm SOL RE
DO MIm SOL
DO MIm SOL RE
DO MIm SOL
DO MIm SOL RE
DO MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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