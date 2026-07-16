Tutu Turú (Acords)

No comptar les hores

Acords Acords
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Intro:

SOL#m

SOL#mPorto clavada una espina
que em crema per DO#mdins
i que et vull explicar.

FA#Jo tenia clar el que volia.
Vas arribar un SIdia
i tot va canRE#viar.

SOL#mVolia ser astronauta, volia ser pintor,
DO#mvolia vendre una obra d'art que no entegués ni jo.
FA#Volia salvar vides,
volia ser el millor,
SIjo volia, jo volia, ser-ho tot, RE#tot, tot, tot.

I ara vull estar tSOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tuDO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tuFA#tu turú tu turú.
No comptar les SIhores
i admirar les RE#coses
que et fan ser tSOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb tDO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb tFA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'hisSItòries,
ets l'únic que imRE#porta.

Jo volia un BuSOL#mgatti, una casa amb piscina
i guanyar molts miDO#mlions sense anar a l’oficina.
Viatges per tot el FA#món, pensant que trobaria,
SIel que tothom sempre havia soRE#miat.

SOL#mVolia guanyar un Grammy, volia ser famós.
DO#mUn gran actor de cine, el rei de la premsa del cor.
FA#Ser president del Barça, brindar amb els jugadors.
SIJo volia, jo volia, ser-ho tRE#ot, tot, tot, tot.

I ara vull estar tSOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tuDO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tuFA#tu turú tu turú.
No comptar les SIhores
i admirar les RE#coses
que et fan ser tSOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb tDO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb tFA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'hisSItòries,
ets l'únic que imRE#porta.

Vas canviar el desDO#mtí i ara res no és el que era.
Tu vals més que el SIsol i que cap altra estrella.
Però si un dia em LA#mires i em dius que no et quedes
jo ja em puc RE#morir.

I ara vull estar tSOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tuDO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tuFA#tu turú tu turú.
No comptar les SIhores
i admirar les RE#coses
que et fan ser tSOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb tDO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb tFA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'hisSItòries,
ets l'únic que imRE#porta.

SOL#m DO#m FA# SI RE#

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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