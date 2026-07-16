Intro:
SOL#m SOL#mPorto clavada una espina
que em crema per
DO#mdins
i que et vull explicar.
FA#Jo tenia clar el que volia.
Vas arribar un
SIdia
i tot va can
RE#viar. SOL#mVolia ser astronauta, volia ser pintor, DO#mvolia vendre una obra d'art que no entegués ni jo. FA#Volia salvar vides,
volia ser el millor,
SIjo volia, jo volia, ser-ho tot, RE#tot, tot, tot.
I ara vull estar t
SOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tu
DO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tu
FA#tu turú tu turú.
No comptar les
SIhores
i admirar les
RE#coses
que et fan ser t
SOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb t
DO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb t
FA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'his
SItòries,
ets l'únic que im
RE#porta.
Jo volia un Bu
SOL#mgatti, una casa amb piscina
i guanyar molts mi
DO#mlions sense anar a l’oficina.
Viatges per tot el
FA#món, pensant que trobaria, SIel que tothom sempre havia so RE#miat. SOL#mVolia guanyar un Grammy, volia ser famós. DO#mUn gran actor de cine, el rei de la premsa del cor. FA#Ser president del Barça, brindar amb els jugadors. SIJo volia, jo volia, ser-ho t RE#ot, tot, tot, tot.
I ara vull estar t
SOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tu
DO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tu
FA#tu turú tu turú.
No comptar les
SIhores
i admirar les
RE#coses
que et fan ser t
SOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb t
DO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb t
FA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'his
SItòries,
ets l'únic que im
RE#porta.
Vas canviar el des
DO#mtí i ara res no és el que era.
Tu vals més que el
SIsol i que cap altra estrella.
Però si un dia em
LA#mires i em dius que no et quedes
jo ja em puc
RE#morir.
I ara vull estar t
SOL#mu tu tutú tu turú.
Passar la vida amb tu
DO#mtu turú tu turú.
Feliç amb tu
FA#tu turú tu turú.
No comptar les
SIhores
i admirar les
RE#coses
que et fan ser t
SOL#mutu turú tu turú.
Cantar cançons amb t
DO#mutu turú tu turú.
Vull riure amb t
FA#utu turú tu turú.
Deixar-nos d'his
SItòries,
ets l'únic que im
RE#porta. SOL#m DO#m FA# SI RE#
que em crema per
i que et vull explicar.
Vas arribar un
i tot va can
volia ser el millor,
I ara vull estar t
Passar la vida amb tu
Feliç amb tu
No comptar les
i admirar les
que et fan ser t
Cantar cançons amb t
Vull riure amb t
Deixar-nos d'his
ets l'únic que im
Jo volia un Bu
i guanyar molts mi
Viatges per tot el
I ara vull estar t
Passar la vida amb tu
Feliç amb tu
No comptar les
i admirar les
que et fan ser t
Cantar cançons amb t
Vull riure amb t
Deixar-nos d'his
ets l'únic que im
Vas canviar el des
Tu vals més que el
Però si un dia em
jo ja em puc
I ara vull estar t
Passar la vida amb tu
Feliç amb tu
No comptar les
i admirar les
que et fan ser t
Cantar cançons amb t
Vull riure amb t
Deixar-nos d'his
ets l'únic que im