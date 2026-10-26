Ulleres de sol (Acords)

Aquest coi d'hivern sempre posat als ossos

Acords Acords
Whiskyn's
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whiskyn s reus paris londres
SOL FA# SOL6 DO SOL

SImAquest SOLmaj7coi d'hiSImvern SOLsemMImpre DOadd9posat als ossos.
DOFesSOLtes de les de no REguarSOLdar. MIm SOL6 DO
SOLLa fragiliSImtat que encaixa SOLels MImnostres DOcossos.
LAm7SeSOLdants! CuSImres SOLen va.

SImCrues veritats MImque callenDOcom putes.
SOLLa debiliSImtat del MImmeu son. DO
SOLTaques de MImrovell que fan sortir de DOdubtes.
SOLRemeis REa gust de DOtothom.

MImBataRElles perduMImdes DO
MImals peus del REteu DOnooSOLoooooooom.

SImLlums de colors,
MImulls de mussol,
DOun ram de pors,
MImuRElleres de SOLsol.
RECosa de dos,
MImales al vol,
DOtantes tardors,
REulleres DOadd9de sol.

SIm MIm RE DO

SOLLa posta de sol dels MImteus ulls quan em DOmires.
SOLEl camp de viSImsió dels MImteus jocs. DO
SOLLa REgraduació d'alguMImnes diòpDOtries.
SOLRetrats, REsublims deDOsenfocs.

MImEsREtrips i costuMImres. DO
MImRetalls de REcançoDOoooooooSOLoooooons.

SImAtacs de cor,
MImllunes de dol,
DOpoms sense flors,
REulleres SOLde sol.
SImNits sense fons,
MImcures de son,
DOun mar de plors,
REulleres SOLde sol.

SImLlums de colors,
MImulls de mussol,
DOun ram de pors,
REulleres SOLde sol.
RECosa de dos,
MImales al vol,
DOtantes tardors,
REulleres SOLde sooooooMImoooool.

MIm DO RE SOL LAm SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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