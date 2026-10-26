SImAquest SOLmaj7coi d'hiSImvern SOLsemMImpre DOadd9posat als ossos. DOFesSOLtes de les de no REguarSOLdar. MImSOL6DO SOLLa fragiliSImtat que encaixa SOLels MImnostres DOcossos. LAm7SeSOLdants! CuSImres SOLen va.
SImCrues veritats MImque callenDOcom putes. SOLLa debiliSImtat del MImmeu son. DO SOLTaques de MImrovell que fan sortir de DOdubtes. SOLRemeis REa gust de DOtothom.
MImBataRElles perduMImdes DO MImals peus del REteu DOnooSOLoooooooom.
SImLlums de colors, MImulls de mussol, DOun ram de pors, MImuRElleres de SOLsol. RECosa de dos, MImales al vol, DOtantes tardors, REulleres DOadd9de sol.
SImMImREDO
SOLLa posta de sol dels MImteus ulls quan em DOmires. SOLEl camp de viSImsió dels MImteus jocs. DO SOLLa REgraduació d'alguMImnes diòpDOtries. SOLRetrats, REsublims deDOsenfocs.
MImEsREtrips i costuMImres. DO MImRetalls de REcançoDOoooooooSOLoooooons.
SImAtacs de cor, MImllunes de dol, DOpoms sense flors, REulleres SOLde sol. SImNits sense fons, MImcures de son, DOun mar de plors, REulleres SOLde sol.
SImLlums de colors, MImulls de mussol, DOun ram de pors, REulleres SOLde sol. RECosa de dos, MImales al vol, DOtantes tardors, REulleres SOLde sooooooMImoooool.