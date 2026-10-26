Intro:
MI LA MI SI x2 MIQuè se n'ha LAfet MIde les nits a la SIfresca, MIpetons i LAbro MImes a cau d'o SIrella, MId'amagat re LAre un MIarbre sols, passejant per SIl'herba? MITot semblava tan LAsen MIzill, tan real mentre et mi SIrava
els
LAulls SIde color MImel, DO#ma LAquells SIulls de color MImel. LA MIQuant de temps LAfa ja MId'aquells dis SIsabtes MIanant al refu LAgi amb la MIràdio dels teus SIpares? MIAquelles tardes LAde mal temps MItremolant ben a SIgafats. MITotes les prome LAses eren tan MIreals mentre et mi SIrava
els
LAulls SIde color MImel, DO#ma LAquells SIulls de color MImel. LA SIJa no recordes la... la nostra can MIçó:
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda. MIXalalala LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Ara estic
LAtot sol MIi tot és tan dife SIrent. MIEt vaig tornar a LAveure MIi... Déu meu! Que maca que SIets! MIDe vegades pen LAso en a MIquells temps i em sento tan es SItrany. MITot canvia en LAveure-ho MItot sense tenir el fil SItre
dels teus
LAulls SIde color MImel, DO#ma LAquells SIulls de color MImel. LA SIJa no recordes la... la nostra can MIçó:
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda. MIXalalala LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda. MI LA MI SI x6 SIJa no recordes la... la nostra can MIçó:
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda. MIXalalala LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda.
Xalalala
LAlalalala MIlalala SIlalateda la MIteda. MI
els
els
Xalalala
Ara estic
dels teus
Xalalala
Xalalala
Xalalala
Xalalala
Xalalala
Xalalala
Xalalala
Xalalala