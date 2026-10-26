Ulls de color mel (Acords)

Què se n'ha fet de les nits a la fresca

Acords Acords
Els Pets
els pets 1995 vine a la festa
els pets 1995 vine a la festa
Intro: MI LA MI SI x2

MIQuè se n'ha LAfet MIde les nits a la SIfresca,
MIpetons i LAbroMImes a cau d'oSIrella,
MId'amagat reLAre un MIarbre sols, passejant per SIl'herba?
MITot semblava tan LAsenMIzill, tan real mentre et miSIrava
els LAullsSIde color MImel,
DO#maLAquells SIulls de color MImel. LA

MIQuant de temps LAfa jaMId'aquells disSIsabtes
MIanant al refuLAgi amb la MIràdio dels teus SIpares?
MIAquelles tardes LAde mal temps MItremolant ben aSIgafats.
MITotes les promeLAses eren tan MIreals mentre et miSIrava
els LAullsSIde color MImel,
DO#maLAquells SIulls de color MImel. LA

SIJa no recordes la... la nostra canMIçó:
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda.
MIXalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.

Ara estic LAtot solMIi tot és tan difeSIrent.
MIEt vaig tornar a LAveure MIi... Déu meu! Que maca que SIets!
MIDe vegades penLAso en aMIquells temps i em sento tan esSItrany.
MITot canvia en LAveure-ho MItot sense tenir el filSItre
dels teus LAullsSIde color MImel,
DO#maLAquells SIulls de color MImel. LA

SIJa no recordes la... la nostra canMIçó:
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda.

MIXalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.

MI LA MI SI x6

SIJa no recordes la... la nostra canMIçó:
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda.

MIXalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.
Xalalala LAlalalala MIlalalaSIlalateda laMIteda.

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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