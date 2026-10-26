Ulls de corall (Acords)

Tu i jo vora el mar

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
DOm MI♭ FAm→ LA♭ MI♭→ SI♭ x2

MI♭Tu i jo vora el LA♭mar
sota la lluna d'un MI♭vell far,
la flama de la LA♭nit.

MI♭Ales de deLA♭sig
i mil sirenes MI♭a les mans
per despertar els senLA♭tits.

S'esSOLmcurça l'esDOmpai
LA♭que a poc a poc ens seMI♭parava.
El SOLmcel per daDOmvant,
LA♭finestres a la matiMI♭nada.
SI♭Quan l'hivern abrigui els nostres DOmdies,
SI♭podrem recordar...

MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit,
vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball.
MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent
i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar.
MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig,
lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall.
LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar,
LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.

DOm MI♭ FAm→ LA♭ MI♭→ SI♭ x2

MI♭Dolç amagaLA♭tall
on parar el temps a MI♭prop del mar,
on despertar els senLA♭tits.

S'esSOLmcurça l'esDOmpai
LA♭que a poc a poc ens seMI♭parava.
El SOLmcel per daDOmvant,
LA♭finestres a la matiMI♭nada.
SI♭Quan l'hivern abrigui els nostres DOmdies,
SI♭podrem recordar...

MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit,
vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball.
MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent
i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar.
MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig,
lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall.
LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar,
LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.

LA♭I no t'enMI♭ganyo gaire SOL7si et dic aDOmmor.
LA♭I no t'enMI♭ganyo SI♭gaire.
LA♭I no t'enMI♭ganyo gaire SOL7si et dic aDOmmor.
LA♭I no t'enMI♭ganyo SI♭gaire.

MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit,
vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball.
MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent
i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar.
MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig,
lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall.
LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar,
LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.
MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit,
vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball.
MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent
i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar.
MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig,
lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall.
LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar,
LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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