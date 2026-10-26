MI♭Tu i jo vora el LA♭mar sota la lluna d'un MI♭vell far, la flama de la LA♭nit.
MI♭Ales de deLA♭sig i mil sirenes MI♭a les mans per despertar els senLA♭tits.
S'esSOLmcurça l'esDOmpai LA♭que a poc a poc ens seMI♭parava. El SOLmcel per daDOmvant, LA♭finestres a la matiMI♭nada. SI♭Quan l'hivern abrigui els nostres DOmdies, SI♭podrem recordar...
MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit, vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball. MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar. MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig, lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall. LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar, LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.
DOmMI♭FAm→LA♭MI♭→SI♭ x2
MI♭Dolç amagaLA♭tall on parar el temps a MI♭prop del mar, on despertar els senLA♭tits.
S'esSOLmcurça l'esDOmpai LA♭que a poc a poc ens seMI♭parava. El SOLmcel per daDOmvant, LA♭finestres a la matiMI♭nada. SI♭Quan l'hivern abrigui els nostres DOmdies, SI♭podrem recordar...
MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit, vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball. MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar. MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig, lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall. LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar, LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.
LA♭I no t'enMI♭ganyo gaire SOL7si et dic aDOmmor. LA♭I no t'enMI♭ganyo SI♭gaire. LA♭I no t'enMI♭ganyo gaire SOL7si et dic aDOmmor. LA♭I no t'enMI♭ganyo SI♭gaire.
MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit, vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball. MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar. MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig, lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall. LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar, LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà. MI♭Junts una nit vam LA♭creuar l'infinit, vam senSI♭tir parar el temps en un DOmball. MI♭Tu somrient, l'aleLA♭gria en el vent i els SI♭teus ulls de corall dins del DOmmar. MI♭Junts al teu llit, on desLA♭borda el desig, lluny del SI♭món, un dolç amagaDOmtall. LA♭La lluna ens va venir MI♭a buscar, LA♭però va ser l'alba SI♭qui ens trobà.