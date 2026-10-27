La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#MISI x4
FA#Jo tenia ulls de MIgat mesSIquer, però els vaig FA#perdre: MISI FA#un matí qualsevol et MIlleves i SIja no hi LAsón. DO# FA#Tota una llàstima, que enMIcara em SIcosta de FA#creure: MISI REeren tan preLAcisos MIen la fosFA#cor. FA#7
SISón tants FA#dies lleSIpant les feFA#rides SIque em vas deiLA#xar per tot el FA#cos, SIsón tants FA#dies camiSInant desFA#calç per peSItons de sucre i MIllàgriSImes de FA#sal.
FA#MISI x4
FA#Jo tenia ungles esmoMIlades com SIpuntes de FA#llança, MISI FA#podia pujar cada MInit SIal teu balLAcó, DO# FA#però me les he trenMIcat tocant aSIcords imposFA#sibles MISI REi ara ja no LAsurto de MIl’habitaciFA#ó. FA#7
SISón tants FA#dies lleSIpant les feFA#rides SIque em vas deiLA#xar per tot el FA#cos, SIsón tants FA#dies camiSInant desFA#calç per peSItons de sucre i MIllàgriSImes de FA#sal. FA#MISI x4
FA#Jo tenia ulls de MIgat mesSIquer, però els vaig FA#perdre, MISI FA#i ara, miri on miri, MItot ha SIperdut l’enLAcant. DO# FA#Vaig fer el camí al reMIvés SIper si els troFA#bava, MISI REperò els ocells s’havien menjat les engruLAnes que haMIvia deiFA#xat. MISIFA#