Ulls de gat mesquer (Acords)

Jo tenia ulls de gat mesquer, però els vaig perdre

Acords Acords
Mazoni
mazoni esgarrapada
mazoni esgarrapada

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA# MI SI x4

FA#Jo tenia ulls de MIgat mesSIquer, però els vaig FA#perdre: MI SI
FA#un matí qualsevol et MIlleves i SIja no hi LAsón. DO#
FA#Tota una llàstima, que enMIcara em SIcosta de FA#creure: MI SI
REeren tan preLAcisos MIen la fosFA#cor. FA#7

SISón tants FA#dies lleSIpant les feFA#rides SIque em vas deiLA#xar per tot el FA#cos,
SIsón tants FA#dies camiSInant desFA#calç per peSItons de sucre i MIllàgriSImes de FA#sal.

FA# MI SI x4

FA#Jo tenia ungles esmoMIlades com SIpuntes de FA#llança, MI SI
FA#podia pujar cada MInit SIal teu balLAcó, DO#
FA#però me les he trenMIcat tocant aSIcords imposFA#sibles MI SI
REi ara ja no LAsurto de MIl’habitaciFA#ó. FA#7

SISón tants FA#dies lleSIpant les feFA#rides SIque em vas deiLA#xar per tot el FA#cos,
SIsón tants FA#dies camiSInant desFA#calç per peSItons de sucre i MIllàgriSImes de FA#sal.
FA# MI SI x4

FA#Jo tenia ulls de MIgat mesSIquer, però els vaig FA#perdre, MI SI
FA#i ara, miri on miri, MItot ha SIperdut l’enLAcant. DO#
FA#Vaig fer el camí al reMIvés SIper si els troFA#bava, MI SI
REperò els ocells s’havien menjat les engruLAnes que haMIvia deiFA#xat. MI SI FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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