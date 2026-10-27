SOLmTu, que encadenes obsessiREmons i petites rutines, LA#fas feixug i costós aDOquest últim camí. T’has emSOLmportat mirades de REmcomplicitat i records LA#bells, i d’altres amagats, no gosen DOsortir per por i ser oblidats.
FASé que en aquests DOulls de mar emboiFArats encara hi perLA#dures. FASé que en aquests DOulls hi ets, FAbonica i dolça.
SOLmTu, que vas decidir venir un REmdia qualsevol LA#sense ni tan sols demaDOnar permís. Has oSOLmcupat converses, pensaREmments i emocions, i sense LA#que ho volguem, ja formes DOpart del tot.
FASé que en aquests DOulls de mar emboiFArats encara hi perLA#dures. FASé que en aquests DOulls hi ets, FAbonica i dolça.
SOLmTu, que sempre eres la REmreina de les festes, LA#ballaves els valsos amb DOels tacons alts. La gran SOLmxef, la dona amb seny, la REmrevolucionària, i LA#sempre, sempre amb els llavis DOvermells pintats.
FASé que en aquests DOulls de mar emFAboirats encara hi perLA#dures. FASé que en aquests DOulls hi ets, boFAnica i dolça.
SOLmREmLA#DO
A SOLmtu, que te l’emDOportes FAcada dia una mica LA#més, a SOLmtu, que t’apoDOderes de FAfrases i actituds lluLA#nyanes, a SOLmtu, que fas que DOtrobem els FAnostres LA#límits. A SOLmtu, a tu et canto aquesta DOcançó, per si en algun FAracó infinit del seu LA#cor li diSOLmguis que estem al seu costat.