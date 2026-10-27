Ulls de mar (Acords)

Ai! Ai! Aiaiai

Acords Acords
Robin Secret
robin secret somiant un altre cel
robin secret somiant un altre cel
SOLmAi! Ai! AiaREmiai
LA#ia iaia DOia.
SOLmAi! Ai! AiaREmiai
LA#ia iaia DOia.

SOLmTu, que encadenes obsessiREmons i petites rutines,
LA#fas feixug i costós aDOquest últim camí.
T’has emSOLmportat mirades de REmcomplicitat
i records LA#bells, i d’altres amagats,
no gosen DOsortir per por i ser oblidats.

FASé que en aquests DOulls de mar emboiFArats
encara hi perLA#dures.
FASé que en aquests DOulls hi ets, FAbonica i dolça.

SOLmTu, que vas decidir venir un REmdia qualsevol
LA#sense ni tan sols demaDOnar permís.
Has oSOLmcupat converses, pensaREmments i emocions,
i sense LA#que ho volguem, ja formes DOpart del tot.

FASé que en aquests DOulls de mar emboiFArats
encara hi perLA#dures.
FASé que en aquests DOulls hi ets, FAbonica i dolça.

SOLmTu, que sempre eres la REmreina de les festes,
LA#ballaves els valsos amb DOels tacons alts.
La gran SOLmxef, la dona amb seny, la REmrevolucionària,
i LA#sempre, sempre amb els llavis DOvermells pintats.

FASé que en aquests DOulls de mar emFAboirats
encara hi perLA#dures.
FASé que en aquests DOulls hi ets, boFAnica i dolça.

SOLm REm LA# DO

A SOLmtu, que te l’emDOportes FAcada dia una mica LA#més,
a SOLmtu, que t’apoDOderes de FAfrases i actituds lluLA#nyanes,
a SOLmtu, que fas que DOtrobem els FAnostres LA#límits.
A SOLmtu, a tu et canto aquesta DOcançó, per si en algun FAracó infinit del seu LA#cor
li diSOLmguis que estem al seu costat.

SOLm REm LA# DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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