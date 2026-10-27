LALlavis tan trencats, mirada de gata, LAmans de cosidora, de rumbera patidora, d’artista reveladora i del meu MIcor.
MII no saps què fer, de la rumba calí. MII no saps. Ai! Les cosetes que, si pugués, t’explicaria MIde mica en mica i a estonetes. MIAi! Petitetes a cau d’orella toLAta la nit.
SImVull que vull que MIvull que vull que LAvull SImvull que vull que LAvull que vull que MIvull SImvull que vull que MIvull, aLAvui vull dormir amb FA#mtu, veuREràs com no m’oMIblido del teu LAnom.
Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar. Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar.
LAI el ventilador, i els reis de la festa, LAla rumba dels 60 té sabor i té tumbao. LAEbris de la soledat en què tu un dia em vas deixar tot despuMIllat.
MII si forcem la màquina, a la corba del morrot, MIavui vull ser poeta, ser cometa i gra de sal, MItot el sexe femení que em vas deixant al meu costat, un bon fiLAnal.
SImVull que vull que MIvull que vull que LAvull SImvull que vull que LAvull que vull que MIvull SImvull que vull que MIvull, aLAvui vull dormir amb FA#mtu, veuREràs com no m’oMIblido del teu LAnom.
Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar. Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar. Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar. Ulls de vidre, miSImra’m, gitana. Ai! MIQue la vida ja LAsaps com va. Ulls de vidre mai SImdesitjada, rumMIbeta bona, jo t’he LAde cantar.
Liiiiii! LiSImiii! LiiiMIiii! Li LAli. Liiiiii! LiSImiii! LiiiMIiii! Li LAli. Liiiiii! LiSImiii! LiiiMIiii! Li LAli. Liiiiii! LiSImiii! LiiiMIiii! Li LAli.