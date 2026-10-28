SImL'última volta que SOLet veig, LA SIml'última volta que SOLet veig. LA SImL'última volta que SOLet veig, LA SIml'última volta que SOLet veig. LA
Va SImser la nit d'un concert d'un SOLgrup que mai no recorde, LAi va passar tot com solen passar estes coses. Jo SImnomés en el desig pensava, i SOLtu em vas furtar la son i la letàrgia, LAi a poc a poc jo et buscava amb la mirada, m'aSImcostumava al teu gest i al teu parlar suau, i SOLa la teua manera de parar la taula, LAi a la manera com rulaves, i SIma les cançons que més t'agradaven, quan SOLm'inventaves noms i jo m'emprenyava, LAquan em despertaves amb carícies i et besava, coSImquetes amb mel, colpets de cassalla…
SImL'última volta SOLque et veig, LA SImque el camí et SOLsiga llarg LA SImi ple de llum i noSOLves sendes, LA SIml'última volta SOLque et veig. LA
SImSOLLA
SImEl nostre serà un adéu sense reSOLtrets, sense revenges. LAQue el camí et siga llarg SImi ple de llum i noves sendes, com quan aSOLnàvem junts a la muntanya LAi ens apartàvem de la ruta marcada. SImVaig aprendre tantes coses que no he tinSOLgut temps de recordar-les. LASeran els canuts o seran les ganes d'oblidar-te. SImEm vas ensenyar a colar-nos al metro, a contar fins SOLa deu abans de cagar-la, LAvas omplir el meu temps de jocs de paraules SImi diumenges sense ressaca. Una vesprada SOLde març, una cançó de Feliu LAi tu i jo despullats en aquell SImpis de La Plana.
SImL'última volta SOLque et veig, LA SImque el camí et SOLsiga llarg LA SImi ple de llum i noSOLves sendes, LA SIml'última volta SOLque et veig, LA SImnoves SOLsendes, LA SImnoves SOLsendes. LA
SImSi jo fora més llest i SOLtu ho sigueres menys, canviaLAria la qüestió, canviarien els papers. SImAma i senyora dels SOLbesos més inquiets, un plaLAer estar amb tu, recordar quan érem un. SImSi jo fora més llest i SOLtu ho sigueres menys, canviaLAria la qüestió, canviarien els papers. SImAma i senyora dels SOLbesos més inquiets, un plaLAer estar amb tu, recordar quan érem un.
SImL'última volta SOLque et veig, LA SImque el camí et SOLsiga llarg LA SImi ple de llum i noSOLves sendes, LA SIml'última volta SOLque et veig, LA SImnoves SOLsendes, LA SImnoves SOLsendes. LA