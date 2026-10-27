REHe resat molts LAdéus, ho he dit fort al DO#mvent, he creuat els FA#mdits per trobar-te. REHe trucat la LANeus, m'ha dit: "Tu què DO#mcreus?". Jo crec que esteu FA#mfets l'un per l'altre.
REDing-LAdong! Vens a piDO#mcar-me una altra veFA#mgada. REPing-LApong! Vine a busMIcar-me un altre cop.
Vull camiREnar, descalç amb LAtu, fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur. Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia, el vull passar amb MItu.
Vull parar el REtemps, que passi LAlent, fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient que les coses peREtites són les que LAfan els grans moMIments.
REVull perdre'm pel LAnord i trobar-me al DO#msud, capgirant el FA#mmón per buscar-te. REMés de mil canLAçons, Txarango de DO#mfons, jo canto per FA#menamorar-te. REQuan coLAmença, mai sé DO#mquan aFA#mcaba i és que a REtu no et LAsé dir que MIno.
Quan sentoREding-LAdong! Vens a piDO#mcar-me una altra veFA#mgada. REPing-LApong! Vine a busMIcar-me un altre cop.
Vull camiREnar, descalç amb LAtu, fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur. Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia, el vull passar amb MItu.
Vull parar el REtemps, que passi LAlent, fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient que les coses peREtites són les que LAfan els grans moMIments.
Vull camiREnar, descalç amb LAtu, fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur. Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia, el vull passar amb MItu.
Vull parar el REtemps, que passi LAlent, fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient que les coses peREtites són les que LAfan els grans moMIments.