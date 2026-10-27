Un altre cop (Acords)

He resat molts déus, ho he dit fort al vent

Acords Acords
Miki Núñez
RE LA DO#m FA#m
RE LA MI

REHe resat molts LAdéus, ho he dit fort al DO#mvent,
he creuat els FA#mdits per trobar-te.
REHe trucat la LANeus, m'ha dit: "Tu què DO#mcreus?".
Jo crec que esteu FA#mfets l'un per l'altre.

REDing-LAdong! Vens a piDO#mcar-me una altra veFA#mgada.
REPing-LApong! Vine a busMIcar-me un altre cop.

Vull camiREnar, descalç amb LAtu,
fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur.
Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia,
el vull passar amb MItu.

Vull parar el REtemps, que passi LAlent,
fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient
que les coses peREtites són les que LAfan
els grans moMIments.

REVull perdre'm pel LAnord i trobar-me al DO#msud,
capgirant el FA#mmón per buscar-te.
REMés de mil canLAçons, Txarango de DO#mfons,
jo canto per FA#menamorar-te.
REQuan coLAmença, mai sé DO#mquan aFA#mcaba
i és que a REtu no et LAsé dir que MIno.

Quan sentoREding-LAdong! Vens a piDO#mcar-me una altra veFA#mgada.
REPing-LApong! Vine a busMIcar-me un altre cop.

Vull camiREnar, descalç amb LAtu,
fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur.
Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia,
el vull passar amb MItu.

Vull parar el REtemps, que passi LAlent,
fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient
que les coses peREtites són les que LAfan
els grans moMIments.

Vull camiREnar, descalç amb LAtu,
fer-nos la DO#mplatja de Pals a BeFA#mgur.
Vull beure'm la REvida, si fos l'últim LAdia,
el vull passar amb MItu.

Vull parar el REtemps, que passi LAlent,
fer-nos l'aDO#mmor i anar veFA#mient
que les coses peREtites són les que LAfan
els grans moMIments.

RE LA MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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