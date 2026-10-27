Un altre divendres (Acords)

Un altre divendres i encara no t'ho he dit

Acords Acords
Mishima
DOUn altre diREvendres i SImencara no t'ho he DOdit,
una altra setDOmmana SImamb el cor encongit.

Si reunís el LAmvalor per dir-te el que no SOLgoso,
si almenys m'aLAmtrevís a fer-t'ho saSOLber,
no hauria de DOpensar en tu mai REmés,
ni em caldria DOfer-ho cada SOLdia.

LAm7 SOL LAm7

DOAviat cauran les REfulles i SImtornaran els vents del DOnord.
Les primeres DOmpluges faran SImrenéixer els meus acords.

Si reunís el LAmvalor per dir-te el que no SOLgoso,
si almenys m'aLAmtrevís a fer-t'ho saSOLber,
no hauria de DOpensar en tu mai REmés,
ni em caldria DOfer-ho cada SOLdia.
Mai SImmés pensar en DOtu
cada SOLdia.
Mai SImmés pensar en DOtu.
Cada SOLdia pensar en SImtu,
mai DOmés. SOL
Mai SImmés pensar en DOtu
cada SOLdia, SImmai DOmés
penSOLsar en tu, cada SImdia pensar en DOtu
mai SOLmés.

SIm DO SOL SIm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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