MImRascant per trobar un SImaltre jo, SOLesperant que siREgui miLAllor, MImdemano ajut a SImdeïtats SOLque mai ningú REm'ha presenLAtat.
MImSi no tinc res per comSImpartir, SOLno sé què hi faig REen el teu LAmón; MImaquest no és el miSImllor moment, SOLperò és l'únic moment REque ara LAtinc.
SImEl ferro del REfred d'un hivern massa SImdur, l'enyorada flaREma de l'amor perSImdut, MImper poder estar a prop i SOLlluny de REtu.
MImDona'm la força SImque no tinc, SOLfes primavera REla tarLAdor, MImencara que ara SImtingui por, SOLencara que jo REno soc LAjo. MImNo em costa demaSImnar perdó, SOLés fàcil i no REporta enLAlloc; MImno crec que sigui aiSImxò el que vols, SOLestranya gent REels peniLAtents.
MImSImSOLRELA
MImEncara que ara SImtingui por, SOLencara que jo REno soc LAjo, MImdona'm la força SImque no tinc, SOLfes primavera REla tarLAdor. MImSi no tinc res per SImcompartir, SOLquatre buides REcançons d'aLAmor; MImrascant per trobar un SImaltre jo, SOLesperant que siREgui miLAllor.