Un bon lloc (Acords)

D’on puc treure avui les paraules per

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
FAD’on puc REmtreure aLAmvui SOLmles paREmraules DOper
FAfer una iREmmatge LAmonSOLmpoder-REmme amaDOgar fins deSI♭mà?

I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.

FACom pot REmser que aLAmvui, SOLmfins i REmtot jo maDOteix,
FAm’he canREmsat de LAmmiSOLmi de la REmmeva ànDOsia de senSI♭tit?

I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.

FA REm LAm
SOLm REm DO

SI♭I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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