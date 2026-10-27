FAD’on puc REmtreure aLAmvui SOLmles paREmraules DOper
FAfer una iREmmatge LAmonSOLmpoder-REmme amaDOgar fins deSI♭mà?
I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.
FACom pot REmser que aLAmvui, SOLmfins i REmtot jo maDOteix,
FAm’he canREmsat de LAmmiSOLmi de la REmmeva ànDOsia de senSI♭tit?
I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.
FA REm LAm
SOLm REm DO
SI♭I si aquí REmdins d’aSI♭quest món esREmtrany
que he condemDOnat, FA→un i un DO→altre SI♭cop,
una REmnit troSI♭bés un bon REmlloc SI♭on poder FAdir
que la veriDOtat REm→és un miDO→rall trenSI♭cat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.