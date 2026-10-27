SI♭Hi ha FAmolts MImsentiments que FAno soc capaç SOLmde MI♭dir-te; SI♭tot plegat FAse'm fa un món. SI♭Trencar FAles MImdistànciFAes amb l'esbós SOLmi MI♭dir paSI♭raules que t'arFAribin al cor.
MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses, MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir. MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. FA
SI♭FAMI♭FA SOLmMI♭SI♭FA
SI♭Hi ha FAmolts MImobstacles que no FApots evitar, SOLmperò MI♭sempre SI♭queda un caFAmí per tornar. SI♭Caurem, FApeMImrò ens tornarem FAa aixecar SOLmmés forts, MI♭més grans SI♭i sense FApor de lluitar.
MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses, MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir. MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. LA♭
MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses, MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir. MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. FA
MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure. MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir. MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure. MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir. MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure. MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir. MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA