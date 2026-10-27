Un camí per tornar (Acords)

Hi ha molts sentiments que no soc capaç

Acords Acords
Vuit
SI♭ FA MI♭ FA
SOLm MI♭ SI♭ FA x2

SI♭Hi ha FAmolts MImsentiments que FAno soc capaç
SOLmde MI♭dir-te; SI♭tot plegat FAse'm fa un món.
SI♭Trencar FAles MImdistànciFAes amb l'esbós
SOLmi MI♭dir paSI♭raules que t'arFAribin al cor.

MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses,
MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir.
MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. FA

SI♭ FA MI♭ FA
SOLm MI♭ SI♭ FA

SI♭Hi ha FAmolts MImobstacles que no FApots evitar,
SOLmperò MI♭sempre SI♭queda un caFAmí per tornar.
SI♭Caurem, FApeMImrò ens tornarem FAa aixecar
SOLmmés forts, MI♭més grans SI♭i sense FApor de lluitar.

MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses,
MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir.
MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. LA♭

SI♭ FA MI♭ FA
SOLm MI♭ SI♭ FA x2

SI♭Oooh! Oooh! Oooh! Oooh!
SI♭Oooh! Oooh! Oooh! Oooh!
SI♭Oooh! Oooh! Oooh! Oooh!
SI♭Oooh! Oooh! Oooh! Oooh!

MI♭I somSI♭riure, miFArar de lluny SOLmtantes promeses,
MI♭i desSI♭criure FAel que em fas sentir.
MI♭Em SI♭fas riure, REmem fas SOLmser feMI♭liç. FA

MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure.
MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir.
MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA
MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure.
MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir.
MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA
MI♭Eh! Oh! SI♭És per FAtu que torSOLmno a riure.
MI♭Eh! Oh! SI♭És el FAque tu em fas sentir.
MI♭Eh! SI♭Oh! Em REmfas ser SOLmfeMI♭liç. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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