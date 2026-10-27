Un cop de cotxe (Acords)

Era un matí lluent

Acords Acords
Els Pets
els pets fragil
els pets fragil

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAEra un matí lluSI♭sus2/FAent,
FAfora l'aparcaSI♭sus2/FAment del súper.
FADuies el carro SI♭sus2/FAple i un abric FAblanc. SI♭sus2/FA
FANo et coneixia de SI♭sus2/FAres,
FAperò, com si s'atuSI♭sus2/FArés el temps,
em FAva venir al pensaSI♭sus2/FAment: o ara o FAmai. SI♭sus2/FA

I, DOsense penSI♭sar, et vaig dir:
et FAporto en un cop de SI♭cotxe.
I, DOcom si estiSI♭gués preparat,
seiFAxanta segons més SI♭sus2tard
FAseies al meu cosSI♭sus2tat, em dic OriFAol.

FAVam viure força SI♭sus2/FA
FAal 15 del carSI♭sus2/FArer Canyelles:
FAtu treballant al SI♭sus2/FABershka i jo, al FAtros. SI♭sus2/FA
FAÉrem tan difeSI♭sus2/FArents:
FAtu melancòliSI♭sus2/FAca i serena;
FAjo, sempre acceleSI♭sus2/FArat i amb un punt FAboig. SI♭sus2

ReDOcordo els diuSI♭menges d'hivern
emFApaitant-nos a la SI♭sus2/FAplatja.
Si DOvull, sento SI♭la teva veu
diFAent-me t'estimo SI♭sus2/FAtant
riFAent sota un cel ben SI♭sus2/FAblau i tramFApós. SI♭sus2/FA FA SI♭sus2/FA

LAmAra només m'aREmtanso al carrer per aSOLmnar a l'esSI♭tanc i fer fum.
LAmNo hi trobo cap senREmtit, ni em SOLmtrec el neSOLm/FAguit,
no MI♭surto del llit. MI♭sus2

I enDOcara no SI♭sé què et va fer
fuFAgir d'aquella maSI♭nera.
D'aDOcord que no em SI♭portava bé,
però et FAvaig prometre canSI♭sus2/FAviar,
i a FAcanvi tu vas marSI♭sus2/FAxar un diFAjous, SI♭sus2/FA
un diFAjous. SI♭sus2/FA

FAÉs un matí lluSI♭sus2/FAent;
FAtravesses el carSI♭sus2/FArer, preciosa
FAportes el vestit SI♭sus2/FAblau que et vaig comFAprar. SI♭sus2/FA
FANomés serà un moSI♭sus2/FAment:
FAun solitari SI♭sus2/FAcop de cotxe.

FASi no has de ser per a mi, no seSI♭sus2/FAràs.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi