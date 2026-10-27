La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAEra un matí lluSI♭sus2/FAent, FAfora l'aparcaSI♭sus2/FAment del súper. FADuies el carro SI♭sus2/FAple i un abric FAblanc. SI♭sus2/FA FANo et coneixia de SI♭sus2/FAres, FAperò, com si s'atuSI♭sus2/FArés el temps, em FAva venir al pensaSI♭sus2/FAment: o ara o FAmai. SI♭sus2/FA
I, DOsense penSI♭sar, et vaig dir: et FAporto en un cop de SI♭cotxe. I, DOcom si estiSI♭gués preparat, seiFAxanta segons més SI♭sus2tard FAseies al meu cosSI♭sus2tat, em dic OriFAol.
FAVam viure força SI♭sus2/FAbé FAal 15 del carSI♭sus2/FArer Canyelles: FAtu treballant al SI♭sus2/FABershka i jo, al FAtros. SI♭sus2/FA FAÉrem tan difeSI♭sus2/FArents: FAtu melancòliSI♭sus2/FAca i serena; FAjo, sempre acceleSI♭sus2/FArat i amb un punt FAboig. SI♭sus2
ReDOcordo els diuSI♭menges d'hivern emFApaitant-nos a la SI♭sus2/FAplatja. Si DOvull, sento SI♭la teva veu diFAent-me t'estimo SI♭sus2/FAtant riFAent sota un cel ben SI♭sus2/FAblau i tramFApós. SI♭sus2/FAFASI♭sus2/FA
LAmAra només m'aREmtanso al carrer per aSOLmnar a l'esSI♭tanc i fer fum. LAmNo hi trobo cap senREmtit, ni em SOLmtrec el neSOLm/FAguit, no MI♭surto del llit. MI♭sus2
I enDOcara no SI♭sé què et va fer fuFAgir d'aquella maSI♭nera. D'aDOcord que no em SI♭portava bé, però et FAvaig prometre canSI♭sus2/FAviar, i a FAcanvi tu vas marSI♭sus2/FAxar un diFAjous, SI♭sus2/FA un diFAjous. SI♭sus2/FA
FAÉs un matí lluSI♭sus2/FAent; FAtravesses el carSI♭sus2/FArer, preciosa FAportes el vestit SI♭sus2/FAblau que et vaig comFAprar. SI♭sus2/FA FANomés serà un moSI♭sus2/FAment: FAun solitari SI♭sus2/FAcop de cotxe.