DOM'he trobat un FAcor a SOL7terra, enconDOgit, tremoFAlós i feSOL7rit. Era al DOmig d'un carFArer del SOL7centre, és esDOtrany que ninFAgú l'hagi SOL7vist.
M'he troDObat uns FAulls que no SOL7miren, apaDOgats com esFAtrelles de SOL7dia, com cavaDOllets que fa FAtemps que no SOL7giren, com dos DOpous on s'hi enFAfonsa la SOL7vida.
M'he troFAbat unes REmmans tan canLAmsades d'intenREmtar agafar l'aREmor que se'n SOL7va...
Però l'aDOmor no s'aMImgafa, l'aLAmmor es resSOLpira, és un FAcanvi de REmritme i vibraLAmció d'aleSOLgria.
Els DOpous es traMImvessen i els LAmdeixes enSOLrere, i aFAgafes tramREmvies i LAmbarques de SOLvela.
Hi ha oDOnades que MImbaixen, hi ha oLAmnades que SOLpugen, i el FAcel sempre és REmample i el LAmsol va amb la SOLlluna.
TorDOnem a poMImsar cada LAmcor al seu SOLpit, comparFAtim el baREmtec i que LAmmarxi el neSOLguit.
Que l'aDOmor no s'aMImgafa, l'aLAmmor es resSOLpira, és un FAcanvi de REmritme i vibraLAmció d'aleSOLgria. L'aDOmor no s'aMImgafa, l'aLAmmor es resSOLpira, pots FAviure amb REmles ales que et LAmdona la SOLvida. DO