LAm REm MI DO SOL7 FA
LAmUn dia partiREmré
MIamb els grocs del capLAmvespre,
les ombres del xiREmprer
SOL7i els verds de les arbreDOdes,
les ombres del xiMIprer
i els verds de les LAmarbredes.
LAmEls vermells del matí
em besaran les peMInes
i els cabells de la REmnit
SOL7s'abraçaran amb l'herDOba dels caMImins
s'abraçaran amb l'herba. LAm
Els blancs dels aFAmetllers SOL7
esquitxaran saDOnefes,
que el vent REmbressolarà,
que el vent FAbressolarà
amb un fons blau que DOespera dins la MImar
de la nostra incerLAmtesa.
Potser em preguntaREmran
MIels til·lers de les coLAmmes
si he vist despertar els REmblaus
del mar que tant igLAmnoren.
Si he vist despertar els MIblaus
del mar que tant igLAmnoren.
I jo els hauré de REmdir
SOL7que el seu desig em creDOma,
però encara no he poREmgut,
però encara no he poFAgut
desfer una cinta neDOgra dels meus MIulls,
desfer una cinta LAmfosca...
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