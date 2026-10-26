Un dimecres qualsevol (Acords)

Al matí quan et lleves maleint la pudor

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RE SOL LA x2

Al REmatí quan et SOLlleves maLAleint la puREdor
i tanques la fiSOLnestra tot LApatint la REcalor.
Realment et preoSOLcupa aquest LAaire, és REverí.
L'altre dia ho parSOLlaves amb un LAdels teus REamics.

MENTRESTANT SOL
vas tirant LA
sense REfer absolutament SOLres,
esperant que LAl'aire es torni REnet.

RE SOL LA x2

Al fer REla migdiSOLada a la LAtele amorRErat,
has vist ulls que et SOLmiraven LAamb cara REde fam.
RE SOL LA RE
t'has sentit depriSOLmit i has canLAviat de REcanal.
Vet aquí aquesSOLta gent LAt'han donat mal REdinar.

RE SOL LA x2

A la REtarda has SOLanat a fer un LAvolt per la RERambla,
aquell bar ja no hi SOLés, els LAveïns es queiRExaven.
Ara estan deciSOLdint què faLAran de la REcasa,
potserun hiperSOLmercat o un LAbanc, que sempre en falREten.

La nit plena de SOLllums, trobo LAla teva REcara,
tantes bronques pleSOLgats, ja et coLAnec la miRErada.
Jo voldré dormir, SOLtu diràs LAque n'estàs REfarta,
la mateixa coSOLmèdia de fa LAtantes setREmanes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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