Al REmatí quan et SOLlleves maLAleint la puREdor i tanques la fiSOLnestra tot LApatint la REcalor. Realment et preoSOLcupa aquest LAaire, és REverí. L'altre dia ho parSOLlaves amb un LAdels teus REamics.
MENTRESTANT SOL vas tirant LA sense REfer absolutament SOLres, esperant que LAl'aire es torni REnet.
RESOLLA x2
Al fer REla migdiSOLada a la LAtele amorRErat, has vist ulls que et SOLmiraven LAamb cara REde fam. RESOLLARE t'has sentit depriSOLmit i has canLAviat de REcanal. Vet aquí aquesSOLta gent LAt'han donat mal REdinar.
RESOLLA x2
A la REtarda has SOLanat a fer un LAvolt per la RERambla, aquell bar ja no hi SOLés, els LAveïns es queiRExaven. Ara estan deciSOLdint què faLAran de la REcasa, potserun hiperSOLmercat o un LAbanc, que sempre en falREten.
La nit plena de SOLllums, trobo LAla teva REcara, tantes bronques pleSOLgats, ja et coLAnec la miRErada. Jo voldré dormir, SOLtu diràs LAque n'estàs REfarta, la mateixa coSOLmèdia de fa LAtantes setREmanes.