Intro:
RE♭
Un
MI♭mcop a la setena planta, LA♭vaig saludar a la secretaria
i hauria po
RE♭gut fotre amb el peu la porta a SI♭vall,
cridar: "He sentit que hem de par
MI♭mlar, doncs LA♭parla!"
O dir: "Em sap
RE♭greu, però t'equivoques i del SI♭tot,
no has calculat que estic molt
SOL♭boig!
En guàrdia, en
LA♭guàrdi FAa!"
Quan
MI♭mvaig fer d'home respectable que LA♭entén que són coses que passen... RE♭I un direc SI♭mtiu, un direc SOL♭tiu, em va acomia LA♭dar.
I
MI♭mun directiu, un direc LA♭tiu, em va acomiadar.
I hauria po
RE♭gut portar un barret ben diver SI♭tit,
reptar-lo a un
SOL♭duel i requerir LA♭l'espasa.
O esti
RE♭rar-me dels cabells com pos SI♭seït,
notar-lo ben acollo
SOL♭nit, mirant-me, mi LA♭rant- FAme.
Quan
MI♭macceptava i assentia el se LA♭nyor obedient que porto a dintre... RE♭I un direc SI♭mtiu, un direc SOL♭tiu, em va acomia LA♭dar.
I
MI♭mun directiu, un direc LA♭tiu, em va acomiadar.
Jo l'o
SOL♭beïa i em va acomia RE♭dar!
I em va acomia
SI♭mdar, i em va acomia MI♭mdar,
i em va acomia
LA♭dar! RE♭I aquest va ser el punt i fi SI♭mnal
d'aquest vell conte al·luci
SOL♭nat
que ensenyarà potser als pe
LA♭tits i distraurà,
esperem, als
RE♭grans.
I aquí s'acaba la fun
SI♭mció.
El directiu i el nostre he
SOL♭roi
us salu
LA♭den, us salu RE♭den.
Un
i hauria po
cridar: "He sentit que hem de par
O dir: "Em sap
no has calculat que estic molt
En guàrdia, en
Quan
I
I hauria po
reptar-lo a un
O esti
notar-lo ben acollo
Quan
I
Jo l'o
I em va acomia
i em va acomia
d'aquest vell conte al·luci
que ensenyarà potser als pe
esperem, als
I aquí s'acaba la fun
El directiu i el nostre he
us salu