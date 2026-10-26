Un directiu ens va acomiadar (Acords)

Un cop a la setena planta, vaig saludar a la secretaria

Acords Acords
Manel
Intro: RE♭

Un MI♭mcop a la setena planta, LA♭vaig saludar a la secretaria
i hauria poRE♭gut fotre amb el peu la porta aSI♭vall,
cridar: "He sentit que hem de parMI♭mlar, doncs LA♭parla!"
O dir: "Em sap RE♭greu, però t'equivoques i del SI♭tot,
no has calculat que estic molt SOL♭boig!
En guàrdia, en LA♭guàrdiFAa!"

Quan MI♭mvaig fer d'home respectable que LA♭entén que són coses que passen...
RE♭I un direcSI♭mtiu, un direcSOL♭tiu, em va acomiaLA♭dar.
I MI♭mun directiu, un direcLA♭tiu, em va acomiadar.

I hauria poRE♭gut portar un barret ben diverSI♭tit,
reptar-lo a un SOL♭duel i requerir LA♭l'espasa.
O estiRE♭rar-me dels cabells com posSI♭seït,
notar-lo ben acolloSOL♭nit, mirant-me, miLA♭rant-FAme.

Quan MI♭macceptava i assentia el seLA♭nyor obedient que porto a dintre...
RE♭I un direcSI♭mtiu, un direcSOL♭tiu, em va acomiaLA♭dar.
I MI♭mun directiu, un direcLA♭tiu, em va acomiadar.
Jo l'oSOL♭beïa i em va acomiaRE♭dar!
I em va acomiaSI♭mdar, i em va acomiaMI♭mdar,
i em va acomiaLA♭dar!
RE♭I aquest va ser el punt i fiSI♭mnal
d'aquest vell conte al·luciSOL♭nat
que ensenyarà potser als peLA♭tits i distraurà,
esperem, als RE♭grans.
I aquí s'acaba la funSI♭mció.
El directiu i el nostre heSOL♭roi
us saluLA♭den, us saluRE♭den.

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