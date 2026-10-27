Un foc que creix (Acords)

A l’ombria de la serra

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria causa
xavi sarria causa
REA l’ombria de la serra,
FA#ml’aigua fresca ens dona vida
FA#mi sentim que toquem mare
SOLquan la penya grossa ens mira a l’horitzó.
REBaixa el sol
LAi ens besa el front.

REMentre em parles en veu baixa,
FA#mla vall ens omple de calma
FA#mi deixem fluir les hores
SOLlluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols.
RETanque els ulls,
LAt’escolte el cor.

SOLI naixen estels
REdiminuts i brillants,
REguies i fars
FA#md’un país de pobles blancs.
FA#mÉs el correfoc
SImde la nostra galàxia,
SImhistòries i records
SOLque guardem com tresors,
SOLperquè som d’arrels profundes
REi hem après a enfortir-les
REamb les mans, amb el cor.

FA#mCom abelles i flors,
FA#msi et cuides, em cuides.

LAL’equilibri no és esforç;
LAestem ací, sobrevivim.

SOLI si ens mirem als ulls,
REsentim
FA#mun foc que creix
FA#ma dins del pit.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

REI celebrem
FA#mtot el que som
FA#mi el que vindrà.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

RE FA#m SOL RE LA

RETornem a córrer pel poble
FA#mcom quan érem xicotets.
FA#mAls últims carrers la lloma
SOLés l’amagatall secret. Una altra nit,
REem dones la mà
LAi jo somric.

REHem portat unes guitarres,
FA#muns llaüts, unes dolçaines
FA#mi les cançons i rebel·lies,
SOLfilles de les valls morisques d’on venim.
RERiem i amb un bufit
LAi ens enlairem.

SOLI cantem la granaïna
REcom el tio Palero,
REriberenques, boleros.

FA#mAl Tall, Orxata i ZOO,
FA#mque si la nostra història
SIml’han prohibit els vencedors,
SImperviu en l’emoció
SOLque sentim en les cançons,
SOLla nostra sobirania.

REComença amb l’autoestima
REla nostra tradició.

FA#mÉs desafiar la por,
FA#mi vivim i cantem
LAi ens divertim i entenem
LAque sostenint-nos resistim.

SOLI si ens mirem als ulls,
REsentim
FA#mun foc que creix
FA#ma dins del pit.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

REI celebrem
FA#mtot el que som
FA#mi el que vindrà.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

RE FA#m SOL RE LA

SOLI tornem a capbussar-nos
REal barranc de l’Encantà
REamb l’estiu acaronant-nos
FA#mper la penya Foradà,
FA#mi quan l’últim raig
SImmossega el Puig Campana,
SImel Montgó a les mans,
SOLi als teus ulls Aitana
SOLal mocador brodat.

REJa no hi ha llàgrimes,
REles emocions
FA#mja no són subterrànies.
FA#mA dalt de la serra
LAhi ha una ermita,
LAi quan et bese al front,
SOLel Montcabrer ens mira.

RESentim
FA#mun foc que creix
FA#ma dins del pit.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

REI celebrem
FA#mtot el que som
FA#mi el que vindrà.

SOLSi es fa de nit,
SOLdona’m la mà.

REMai no cauré
REal teu costat,
LAal teu costat.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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