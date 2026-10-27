REA l’ombria de la serra, FA#ml’aigua fresca ens dona vida FA#mi sentim que toquem mare SOLquan la penya grossa ens mira a l’horitzó. REBaixa el sol LAi ens besa el front.
REMentre em parles en veu baixa, FA#mla vall ens omple de calma FA#mi deixem fluir les hores SOLlluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. RETanque els ulls, LAt’escolte el cor.
SOLI naixen estels REdiminuts i brillants, REguies i fars FA#md’un país de pobles blancs. FA#mÉs el correfoc SImde la nostra galàxia, SImhistòries i records SOLque guardem com tresors, SOLperquè som d’arrels profundes REi hem après a enfortir-les REamb les mans, amb el cor.
FA#mCom abelles i flors, FA#msi et cuides, em cuides.
LAL’equilibri no és esforç; LAestem ací, sobrevivim.
SOLI si ens mirem als ulls, REsentim FA#mun foc que creix FA#ma dins del pit.
SOLSi es fa de nit, SOLdona’m la mà.
REMai no cauré REal teu costat, LAal teu costat.
REI celebrem FA#mtot el que som FA#mi el que vindrà.
SOLSi es fa de nit, SOLdona’m la mà.
REMai no cauré REal teu costat, LAal teu costat.
REFA#mSOLRELA
RETornem a córrer pel poble FA#mcom quan érem xicotets. FA#mAls últims carrers la lloma SOLés l’amagatall secret. Una altra nit, REem dones la mà LAi jo somric.
REHem portat unes guitarres, FA#muns llaüts, unes dolçaines FA#mi les cançons i rebel·lies, SOLfilles de les valls morisques d’on venim. RERiem i amb un bufit LAi ens enlairem.
SOLI cantem la granaïna REcom el tio Palero, REriberenques, boleros.
FA#mAl Tall, Orxata i ZOO, FA#mque si la nostra història SIml’han prohibit els vencedors, SImperviu en l’emoció SOLque sentim en les cançons, SOLla nostra sobirania.
REComença amb l’autoestima REla nostra tradició.
FA#mÉs desafiar la por, FA#mi vivim i cantem LAi ens divertim i entenem LAque sostenint-nos resistim.
SOLI si ens mirem als ulls, REsentim FA#mun foc que creix FA#ma dins del pit.
SOLSi es fa de nit, SOLdona’m la mà.
REMai no cauré REal teu costat, LAal teu costat.
REI celebrem FA#mtot el que som FA#mi el que vindrà.
SOLSi es fa de nit, SOLdona’m la mà.
REMai no cauré REal teu costat, LAal teu costat.
REFA#mSOLRELA
SOLI tornem a capbussar-nos REal barranc de l’Encantà REamb l’estiu acaronant-nos FA#mper la penya Foradà, FA#mi quan l’últim raig SImmossega el Puig Campana, SImel Montgó a les mans, SOLi als teus ulls Aitana SOLal mocador brodat.
REJa no hi ha llàgrimes, REles emocions FA#mja no són subterrànies. FA#mA dalt de la serra LAhi ha una ermita, LAi quan et bese al front, SOLel Montcabrer ens mira.
RESentim FA#mun foc que creix FA#ma dins del pit.
SOLSi es fa de nit, SOLdona’m la mà.
REMai no cauré REal teu costat, LAal teu costat.
REI celebrem FA#mtot el que som FA#mi el que vindrà.