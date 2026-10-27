Intro:
SOL#m DO# SOL#m DO# SOL#m DO# FA#
Si po
SOL#mgués triar un po DO#der,
fent cas
SOL#ma l'inconsci DO#ent, SOL#mdiria que ho tinc FA#clar:
vol
RE#mdria parar el DO#temps. SOL#m DO# SOL#m DO# SOL#m DO# FA#
I que
SOL#mtot es que DO#dés
per
SOL#msempre en el pre DO#sent.
No és
SOL#mque tot sigui FA#clar
ni
RE#mque em vagi tan DO#bé.
Però
SImmalaurada FA#ment SOL#mm'ensumo el que vindrà.
Pot
SIser ja no ens veurem i LA#malguns ja no hi seran.
Tots
SOL#mens haurem fet grans i FA#molts hauran canviat.
I els
SOL#mllocs on ara anem, molts SId'ells hauran tancat
o
RE#mpotser el món sencer LA#mserà un gran riu de fang. SI LA#m SOL#m FA# SOL#m SI RE#m LA#m
Pot
SIser ja no ens veurem i LA#malguns ja no hi seran.
Tots
SOL#mens haurem fet grans i FA#molts hauran canviat.
I els
SOL#mllocs on ara anem, molts SId'ells hauran tancat
o
RE#mpotser el món sencer LA#mserà un gran riu de fang. SOL#m DO# SOL#m DO# SOL#m DO# FA#
Si po
SOL#mgués triar un po DO#der,
fent cas
SOL#ma l'inconsci DO#ent, SOL#mdiria que ho tinc FA#clar:
vol
RE#mdria parar el DO#temps.
Si po
fent cas
vol
I que
per
No és
ni
Però
Pot
Tots
I els
o
Pot
Tots
I els
o
Si po
fent cas
vol