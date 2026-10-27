Un gran riu de fang (Acords)

Si pogués triar un poder

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve de bosc
pau vallve de bosc
Intro: SOL#m DO# SOL#m DO#
SOL#m DO# FA#

Si poSOL#mgués triar un poDO#der,
fent cas SOL#ma l'inconsciDO#ent,
SOL#mdiria que ho tinc FA#clar:
volRE#mdria parar el DO#temps.

SOL#m DO# SOL#m DO#
SOL#m DO# FA#

I que SOL#mtot es queDO#dés
per SOL#msempre en el preDO#sent.
No és SOL#mque tot sigui FA#clar
ni RE#mque em vagi tan DO#bé.

Però SImmalauradaFA#ment
SOL#mm'ensumo el que vindrà.

PotSIser ja no ens veurem i LA#malguns ja no hi seran.
Tots SOL#mens haurem fet grans i FA#molts hauran canviat.
I els SOL#mllocs on ara anem, molts SId'ells hauran tancat
o RE#mpotser el món sencer LA#mserà un gran riu de fang.

SI LA#m SOL#m FA#
SOL#m SI RE#m LA#m

PotSIser ja no ens veurem i LA#malguns ja no hi seran.
Tots SOL#mens haurem fet grans i FA#molts hauran canviat.
I els SOL#mllocs on ara anem, molts SId'ells hauran tancat
o RE#mpotser el món sencer LA#mserà un gran riu de fang.

SOL#m DO# SOL#m DO#
SOL#m DO# FA#

Si poSOL#mgués triar un poDO#der,
fent cas SOL#ma l'inconsciDO#ent,
SOL#mdiria que ho tinc FA#clar:
volRE#mdria parar el DO#temps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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