FA#mUn reMIllotge LAgelat
FA#mi un MIhivern LAmolt llarg.
FA#mSota els peus MIdescalços treLApitjo
FA#mbranques, MIfulles LAi fang.
FA#mJo LAdesMIglaLAço la mandra
FA#md'aLAquest MIhiLAvern tan llarg.
FA#mTu LArecull MIles paLAraules i, si vols,
FA#mllenLAça-MIles LAamb ràbia a la pira de Sant Joan.
ParMIlant amb el gerani del balcó,
REvaig perdre el fil
LAen MIveure't convertida en una flor d'estiu.
LAFuMImant vaig veure que, en buidar els pulmons,
REprenies forma i, com el fum,
LAaMIbandonaves el meu cos
REper MIsoLAbre les antenes i els coloms.
ParMIlant amb el gerani del balcó,
REvaig perdre el fil
LAen MIveure't convertida en una flor d'estiu.
LAFuMImant vaig veure que, en buidar els pulmons,
REprenies forma i, com el fum,
LAaMIbandonaves el meu cos
REper MIsoLAbre les antenes i els coloms.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.