Un home realitzat (Acords)

Baixant les escales de l’avió

Acords Acords
Guillem Gisbert
guillem gisbert balla la masurca
guillem gisbert balla la masurca
BaiDOxant les esSOL/SIcales de l’aviLAmó, SOL
senREmtint-se canLA/DO#sat, el guioFA/DOnista RafaelSIdimAzcona REm/FA MI7
va penDO/SOLsar que se’n DOmaj7#5/SI’nava diRE/FA#recte a l’hoREm/FAtel
que li haLAmvien poDO/SOLsat els de DOadd4/FAla producSOLtora. DO

Es va acomoSOL/SIdar en l’habitaciLAmó, SOL
va REmfer migdiLA/DO#ada, va FA/DOdutxar-se, va truSIdimcar a la REm/FAdona MI7
i va sorDO/SOLtir a trebaDOmaj7#5/SIllar aprofiRE/FA#tant el REm/FAbalcó
als priLAmmers metres DO/SOLde Via DOadd4/FAVeneto, a SOLRoma. DO

FAFeia la tarda SOLmaca.MImEs va SOLasseure daLAmvant SOL
FAla màquina d’escriure i un paquet de folis DOblancs.

Però anava jusSOL/SItet d’inspiraciLAmó SOL
i REmfeia aLA/DO#vions de paFA/DOper i des de la SIdimbarana REm/FA MI7
els miDOrava estimDOaugbar-se i FA/DOfer giraDOvolts
daLAmvant dels desDO/SOLpatxos DOadd4/FAd’una ambaiSOLxaDOda.

Hi haSOLvia corrents d’aire caLAmlent.
Els aDOvions que tenien més sort i els enganSOLxaven
poFAdien quedar-se susLAmpesos
amb DOles orenetes una estona SOLllarga!

FAI, avió a avió, AzSOLcona MImva anar perfeccioLAmnant SOL
FAla tècnica fins que un va estar disset minuts floDOtant.
FAVa ser com un miSOLracle MImsobrevolant LAmterrats! SOL
FAI deia Azcona vell que mai es va tornar a sentir tan reaDOlitzat.

FA SOL
DO FA SOL
DO FA SOL
DO FA SOL

DO FA SOL
DO FA SOL
DO FA SOL
DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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