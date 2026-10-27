Bai
DOxant les es SOL/ SIcales de l’avi LAmó, SOL
sen
REmtint-se can LA/ DO#sat, el guio FA/ DOnista Rafael SIdimAzcona REm/ FA MI7
va pen
DO/ SOLsar que se’n DOmaj7#5/ SI’nava di RE/ FA#recte a l’ho REm/ FAtel
que li ha
LAmvien po DO/ SOLsat els de DOadd4/ FAla produc SOLtora. DO
Es va acomo
SOL/ SIdar en l’habitaci LAmó, SOL
va
REmfer migdi LA/ DO#ada, va FA/ DOdutxar-se, va tru SIdimcar a la REm/ FAdona MI7
i va sor
DO/ SOLtir a treba DOmaj7#5/ SIllar aprofi RE/ FA#tant el REm/ FAbalcó
als pri
LAmmers metres DO/ SOLde Via DOadd4/ FAVeneto, a SOLRoma. DO FAFeia la tarda SOLmaca. MImEs va SOLasseure da LAmvant SOL FAla màquina d’escriure i un paquet de folis DOblancs.
Però anava jus
SOL/ SItet d’inspiraci LAmó SOL
i
REmfeia a LA/ DO#vions de pa FA/ DOper i des de la SIdimbarana REm/ FA MI7
els mi
DOrava estim DOaugbar-se i FA/ DOfer gira DOvolts
da
LAmvant dels des DO/ SOLpatxos DOadd4/ FAd’una ambai SOLxa DOda.
Hi ha
SOLvia corrents d’aire ca LAmlent.
Els a
DOvions que tenien més sort i els engan SOLxaven
po
FAdien quedar-se sus LAmpesos
amb
DOles orenetes una estona SOLllarga! FAI, avió a avió, Az SOLcona MImva anar perfeccio LAmnant SOL FAla tècnica fins que un va estar disset minuts flo DOtant. FAVa ser com un mi SOLracle MImsobrevolant LAmterrats! SOL FAI deia Azcona vell que mai es va tornar a sentir tan rea DOlitzat. FA SOL DO FA SOL DO FA SOL DO FA SOL DO FA SOL DO FA SOL DO FA SOL DO FA
sen
va pen
que li ha
Es va acomo
va
i va sor
als pri
Però anava jus
i
els mi
da
Hi ha
Els a
po
amb