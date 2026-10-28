DO#m SI
DO#m LA SI
DO#m SI
DO#m LA SI
MIQuè més dóna si ho FA#mdic en xino,
en LAgrec o en SIbasc.
MIFent crits de FA#mmonja, de LAbon SIcristià.
MISi hi ha cants de serFA#mbis,
LAcants contra SIcroats.
MICançons de FA#mguerra LAd'odi gerSImà.
MIDing ding dong FA#mding ding dir dong LAding ding dorong auSIraliuu.
FA#mEi! SOL#mNoi. Ei! FA#mEi! MIProu!
FA#mNo siguis curt ni SOL#mtan sorrut,
LAun pixafred, un cul d'embut, un pèl de cony, un dat pel cul,
un orinal, un llepaSIfils ben brut.
DO#m SI
DO#m LA SI
MIProu rius de FA#mmorts, LAd'exilis SIllargs,
MIde viatges FA#mtèrbols, de LAtants plagis de SIpau.
MIProu ceFA#mrimònies, saLAliva en SIva.
MIHipocreFA#msies si LAtot es queda SIigual.
MIDing ding dong FA#mding ding dir dong LAding ding dorong auSIraliuu.
FA#mEi! SOL#mNoi. Ei! FA#mEi! MIProu!
FA#mNo siguis curt ni SOL#mtan sorrut,
LAun pixafred, un cul d'embut, un pèl de cony, un dat pel cul,
un orinal, un llepaSIfils ben brut.
DO#m SI
DO#m SI
MISón vides FA#mcaptives LAcafres a preu SIfet.
MISectaris, caFA#mníbals, LAensurts del SItemps.
MIFent misses FA#msupines, LAconcilis en SIllatí.
MICreuades inFA#mvictes LAprepotents amb SIseny.
MIDing ding dong FA#mding ding dir dong LAding ding dorong auSIraliuu.
MIXabaFA#mcans! Xabacans! XaLAbacans de SIpro.
MIXabaFA#mcans! Xabacans! XaLAbacans SIdel món.
MIXabaFA#mcans! Xabacans! XaLAbacans de SIpro.
MIXabaFA#mcans! Xabacans! XaLAbacans SIdel món.
MIDing ding dong FA#mding ding dir dong LAding ding dorong auSIraliuu.
MI FA#m LA SI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.