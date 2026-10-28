Un lloc (Acords)

El soroll de l'aigua baixant pel riu

Acords Acords
Guillem Roma
guillem roma postureo real
guillem roma postureo real
SOLEl soroll de l'aigua baixant pel LAmriu,
el DOvol de mil oREcells
deixant el SOLniu,
les balenes creuen oceLAmans
DOcom faran les REpaus
tots els huSOLmans,
i un LAmraig de llum
per esSOL/DOcalfar els hiREverns
i SOLtu somiant aDOllò que ens fa conREtents.

I trobar un DOlloc on anar a paRE7rar,
on el SOLsol ens cuidaDO
a mi i a LAmtu i tot el que vinREdrà,
i resistir aSOLllà,
i en un preDOcís insREtant
senSOLtir el cos viDObrar,
la vida que hem tinLAmgut
i també la que vinREdrà.

DOAh! Ah-REah.
SOLAh! Ah-DOah.
LAmAh! Ah-REah.

SOLEls colors dels boscos estan briLAmllant, DO
hi ha tants camins per REpoder anar invenSOLtant.
Tots portem a dins un món anLAmtic SOL
que DOt'explico a l'ombra d'aREquell vell arSOLbre amic.

I trobar un DOlloc on anar a paRE7rar,
on el SOLsol ens cuidaDO
a mi i a LAmtu i tot el que vinREdrà,
i resistir aSOLllà,
i en un preDOcís insREtant
senSOLtir-la tota viDObrar,
la vida que hem tinLAmgut
i també la que vinREdrà.

DOAh! Ah-REah.
SOLAh! Ah-DOah.
LAmAh! Ah-REah.

DOAh! Ah-REah.
SOLAh! Ah-DOah.
LAmAh! Ah-REah.

I en un preDOcís insREtant
senSOLtir-la tota viDObrar,
SOLla vida que hem tinLAmgut
i també REla que vinSOLdrà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi