SOLEl soroll de l'aigua baixant pel LAmriu, el DOvol de mil oREcells deixant el SOLniu, les balenes creuen oceLAmans DOcom faran les REpaus tots els huSOLmans, i un LAmraig de llum per esSOL/DOcalfar els hiREverns i SOLtu somiant aDOllò que ens fa conREtents.
I trobar un DOlloc on anar a paRE7rar, on el SOLsol ens cuidaDOrà a mi i a LAmtu i tot el que vinREdrà, i resistir aSOLllà, i en un preDOcís insREtant senSOLtir el cos viDObrar, la vida que hem tinLAmgut i també la que vinREdrà.
DOAh! Ah-REah. SOLAh! Ah-DOah. LAmAh! Ah-REah.
SOLEls colors dels boscos estan briLAmllant, DO hi ha tants camins per REpoder anar invenSOLtant. Tots portem a dins un món anLAmtic SOL que DOt'explico a l'ombra d'aREquell vell arSOLbre amic.
I trobar un DOlloc on anar a paRE7rar, on el SOLsol ens cuidaDOrà a mi i a LAmtu i tot el que vinREdrà, i resistir aSOLllà, i en un preDOcís insREtant senSOLtir-la tota viDObrar, la vida que hem tinLAmgut i també la que vinREdrà.
DOAh! Ah-REah. SOLAh! Ah-DOah. LAmAh! Ah-REah.
DOAh! Ah-REah. SOLAh! Ah-DOah. LAmAh! Ah-REah.
I en un preDOcís insREtant senSOLtir-la tota viDObrar, SOLla vida que hem tinLAmgut i també REla que vinSOLdrà.