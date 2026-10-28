La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭Hey! Un matí MI♭m7més donant SOL♭voltes i més voltes al que he de RE♭fer. RE♭sus4 RE♭Sé que no està MI♭m7bé, però no SOL♭puc evitar-ho i diga'm tu per RE♭què. RE♭sus4
Però és RE♭que hi ha tantes coses que jo vull explicar-te, MI♭m7lletres i records, no sé com ordenar-me, SOL♭tanta merda al cap, acabarà explotant-me. RE♭
Perquè tot és RE♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, només has de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, tu sola has de SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, i ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4 I RE♭corre, corre, corre, corre, corre, no paris de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, més et valdrà SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, però ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4
RE♭Hey! Un matí MI♭m7més pensant SOL♭per què coi vaig anar a dormir a les RE♭tres. RE♭sus4 RE♭No, d'avui no ho passaMI♭m7ré, i a la SOL♭merda els guions de la llista de coses a RE♭fer. RE♭sus4
Però és RE♭que són tants els dubtes que volen torturar-me, MI♭m7presses i marrons, no sé com ordenar-me, SOL♭tanta cosa al cap, acabarà explotant-me. RE♭(Uh! Uh!) I RE♭jo dient-me: "Aina, vinga, toca aixecar-se" MI♭m7que en aquesta vida guanya qui no s'estanca. SOL♭Sola en aquest mar acabaré ofegant-me. RE♭(Uh! Uh!)
Perquè tot és RE♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, només has de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, tu sola has de SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, i ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4 I RE♭corre, corre, corre, corre, corre, no paris de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, més et valdrà SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer, però ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4
RE♭Hey! Un matí MI♭m7més donant SOL♭voltes i més voltes al que he de RE♭fer. RE♭sus4RE♭