Un matí més (Acords)

Hey! Un matí més

Acords Acords
Aina Reig
aina reig un mati mes
aina reig un mati mes

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭Hey! Un matí MI♭m7més
donant SOL♭voltes i més voltes al que he de RE♭fer. RE♭sus4
RE♭Sé que no està MI♭m7bé,
però no SOL♭puc evitar-ho i diga'm tu per RE♭què. RE♭sus4

Però és RE♭que hi ha tantes coses que jo vull explicar-te,
MI♭m7lletres i records, no sé com ordenar-me,
SOL♭tanta merda al cap, acabarà explotant-me. RE♭

Perquè tot és RE♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
només has de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
tu sola has de SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
i ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4
I RE♭corre, corre, corre, corre, corre,
no paris de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
més et valdrà SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
però ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4

RE♭Hey! Un matí MI♭m7més
pensant SOL♭per què coi vaig anar a dormir a les RE♭tres. RE♭sus4
RE♭No, d'avui no ho passaMI♭m7ré,
i a la SOL♭merda els guions de la llista de coses a RE♭fer. RE♭sus4

Però és RE♭que són tants els dubtes que volen torturar-me,
MI♭m7presses i marrons, no sé com ordenar-me,
SOL♭tanta cosa al cap, acabarà explotant-me. RE♭(Uh! Uh!)
I RE♭jo dient-me: "Aina, vinga, toca aixecar-se"
MI♭m7que en aquesta vida guanya qui no s'estanca.
SOL♭Sola en aquest mar acabaré ofegant-me. RE♭(Uh! Uh!)

Perquè tot és RE♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
només has de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
tu sola has de SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
i ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4
I RE♭corre, corre, corre, corre, corre,
no paris de MI♭m7córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
més et valdrà SOL♭córrer, córrer, córrer, córrer, córrer,
però ben RE♭guapa, ben guapa, ben guapa. RE♭sus4

RE♭Hey! Un matí MI♭m7més
donant SOL♭voltes i més voltes al que he de RE♭fer. RE♭sus4 RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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