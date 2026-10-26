Intro:
FA DO FA REm SI♭ DO
Hi ha una
FAveu trencada que s'o DOfega enmig del mar
mentres tor
FAno en tren de DOBarcelona.
N'hi ha que
FAsom turistes, altres DOnomés immigrants:
un
REmmón, dues SI♭classes de per DOso FAnes. DO FA REm SI♭ DO FA
Hi ha una
FApell suada que car DOrega el meu butà
per vint
FAduros, mentres DOfaig la sopa.
N'hi ha que
FAsom turistes, altres DOnomés immigrants:
un
REmmón, dues SI♭classes de per DOso FAnes. DO FA REm SI♭ DO FA
Hi ha un
SOLmmarrec que esmorza cola LAmd'una bossa
que por
SI♭tava coses que ell mai FAcomprarà,
i amb
SOLml'olor somnia que la LAmsort canvia i el des SI♭tí
no està fi
DOxat! SOL RE SOL x3 MIm DO RE SOL
I al car
LAmrer una noia, sola i SImmassa jove,
que a la
DOnit tremola per gua SOLnyar-se el pa,
i amb el
LAmpas dels dies veu que SImres canvia
i el des
DOtí està fi RExat! RE7
Hi ha una
LAllei no escrita que per MIsempre es compli LArà:
tant se val d'on ets, si el que ets és
MIpobre.
N'hi ha que
LAsom turistes, altres MInomés immi LAgrants:
un
SOL♭mmón, dues REclasses de per MIsones. LA
N'hi ha que
LAsom turistes, altres MInomés immi LAgrants.
Un
SOL♭mmón, dues REclasses de per MIso LAnes.
Un
SOL♭mmón, dues REclasses de per MIso LAnes.
Un
SOL♭mmón, dues REclasses de per MIso LAnes.
Hi ha una
mentres tor
N'hi ha que
un
Hi ha una
per vint
N'hi ha que
un
Hi ha un
que por
i amb
no està fi
I al car
que a la
i amb el
i el des
Hi ha una
tant se val d'on ets, si el que ets és
N'hi ha que
un
N'hi ha que
Un
Un
Un