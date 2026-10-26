Un món, dues classes de persones (Acords)

Hi ha una veu trencada que s'ofega enmig del mar

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: FA DO FA REm SI♭ DO

Hi ha una FAveu trencada que s'oDOfega enmig del mar
mentres torFAno en tren de DOBarcelona.
N'hi ha que FAsom turistes, altres DOnomés immigrants:
un REmmón, dues SI♭classes de perDOsoFAnes.

DO FA REm SI♭ DO FA

Hi ha una FApell suada que carDOrega el meu butà
per vint FAduros, mentres DOfaig la sopa.
N'hi ha que FAsom turistes, altres DOnomés immigrants:
un REmmón, dues SI♭classes de perDOsoFAnes.

DO FA REm SI♭ DO FA

Hi ha un SOLmmarrec que esmorza cola LAmd'una bossa
que porSI♭tava coses que ell mai FAcomprarà,
i amb SOLml'olor somnia que la LAmsort canvia i el desSI♭
no està fiDOxat!

SOL RE SOL x3
MIm DO RE SOL

I al carLAmrer una noia, sola i SImmassa jove,
que a la DOnit tremola per guaSOLnyar-se el pa,
i amb el LAmpas dels dies veu que SImres canvia
i el desDOtí està fiRExat! RE7

Hi ha una LAllei no escrita que per MIsempre es compliLArà:
tant se val d'on ets, si el que ets és MIpobre.
N'hi ha que LAsom turistes, altres MInomés immiLAgrants:
un SOL♭mmón, dues REclasses de perMIsones. LA
N'hi ha que LAsom turistes, altres MInomés immiLAgrants.

Un SOL♭mmón, dues REclasses de perMIsoLAnes.
Un SOL♭mmón, dues REclasses de perMIsoLAnes.
Un SOL♭mmón, dues REclasses de perMIsoLAnes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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